W Syrii amerykańska firma naftowa Chevron i Syryjska Spółka Naftowa omówiły przejście od memorandum o porozumieniu do umowy o realizacji projektu poszukiwań ropy i gazu. Rozmowy dotyczyły Bloku 1 — obszaru morskiego na syryjskich wodach terytorialnych. Jak podaje Anadolu Agency, dzień wcześniej dyrektor generalny Syryjskiej Spółki Naftowej Maher Khalil al-Hassan spotkał się z delegacją Chevronu.

Umowa dotycząca Bloku 1

Podczas spotkania strony omówiły możliwość przekształcenia memorandum w umowę o realizacji projektu poszukiwań ropy i gazu. Blok 1 znajduje się na syryjskich wodach terytorialnych. Syryjska Arabska Agencja Informacyjna poinformowała, że partnerstwo jest częścią działań kraju na rzecz przyciągania inwestycji zagranicznych i odbudowy sektora energetycznego zniszczonego przez wojnę.

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Reakcja specjalnego wysłannika USA

Specjalny wysłannik USA ds. Syrii i Iraku Tom Barrack z zadowoleniem przyjął rozmowy między Chevronem a Syryjską Spółką Naftową. We wpisie w serwisie X stwierdził, że Syria jest otwarta na duże umowy z czołowymi amerykańskimi firmami. Barrack zaznaczył również, że współpraca Chevronu z syryjską spółką państwową może pomóc uwolnić potencjał energetyczny kraju, odbudować kluczową infrastrukturę i wspierać wzrost gospodarczy.

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