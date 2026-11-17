W Syrii izraelskie wojsko przeprowadziło nalot w wiosce Maariya na zachodzie prowincji Daraa, podczas którego przeszukiwało domy i strzelało w powietrze — poinformowała syryjska stacja telewizyjna Al Ekhbariya. Pisze o tym Anadolu Agency.

Rajd w Maariyi

Według informacji stacji rano do Maariyi wjechała kolumna 23 pojazdów wojskowych. Al Ekhbariya twierdzi również, że między wioskami Abidin i Maariya wojskowi pobili starszego mężczyznę i uszkodzili jego samochód.

Według stacji na nagraniach rozpowszechnianych w internecie widać, jak izraelskie siły strzelają w kierunku cywilnych domów w sąsiedniej wiosce Koya.

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Ogień w pobliżu gruntów rolnych

Stacja oświadczyła również, że wojskowi stacjonujący w koszarach Al-Jazira otwierali ogień w kierunku gruntów rolnych między Koyą a Maariyą. Według jej danych w tej okolicy dwa pociski artyleryjskie uderzyły w ziemie rolne, a izraelskie śmigłowce ostrzeliwały równiny wokół Koyi.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Izrael rozszerzył obecność wojskową w strefie buforowej między Syrią a okupowanymi Wzgórzami Golan, a także posunął się na niektóre obszary południowej Syrii — zaznacza Anadolu Agency. Damaszek wielokrotnie domagał się wycofania izraelskich wojsk z terytorium Syrii, nazywając takie rajdy naruszeniem suwerenności kraju oraz Porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku.

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