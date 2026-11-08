Gwałtowna powódź w syryjskiej prowincji Dajr az-Zaur zniszczyła most Al-Suwajja na wschód od miasta Al-Bukamal. Zginęła co najmniej jedna osoba. Zawalenie przeprawy przerwało komunikację na drodze prowadzącej z Al-Bukamal do granicy z Irakiem i odizolowało obszary mieszkalne, informuje Anadolu Agency.

Zawalenie mostu

Według Mohammeda Bdewiego jego brat Hussein znajdował się na moście w chwili zawalenia. Wracał po odwiezieniu siostry do jej wioski. Bdewi oświadczył, że do tragedii mogło doprowadzić zaniedbanie przeprawy, i wezwał władze do budowy stałego mostu zamiast tymczasowych napraw.

Zalane domy i drogi

Szef obrony cywilnej Al-Bukamal Hisham Matar poinformował, że wody powodziowe zalały liczne domy i drogi. Uszkodzenie sieci elektrycznej spowodowało przerwy w dostawach prądu. Ekipy ratunkowe nieprzerwanie oceniają skalę szkód i monitorują poziom wody.

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Ulewne deszcze w ostatnich dniach spowodowały powodzie również w prowincjach Latakia i Aleppo. W rejonie Bajirbudżak w Latakii woda zniszczyła kolejny most, który łączył wsie po przeciwnych brzegach rzeki Al-Kabir asz-Szamali. Władze prowincji poinformowały o rozpoczęciu prac naprawczych. Powodzie objęły także grunty rolne i obszary mieszkalne w Afrinie na północ od Aleppo.

Pod koniec października ulewne deszcze pochłonęły życie siedmiu cywilów, w tym pięciorga dzieci, na obszarach wiejskich prowincji Rakka, Dajr az-Zaur i Aleppo, według Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Zarządzania Skutkami Katastrof.

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