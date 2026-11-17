W Syrii od poprzedniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, które odbyło się w ubiegłym miesiącu, co najmniej 30 osób zginęło wskutek eksplozji amunicji, w tym 19 dzieci. Ponad 80 kolejnych osób odniosło obrażenia, w tym 35 dzieci. Poinformował o tym na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Mohamed Yahya, który występował w imieniu koordynatora pomocy nadzwyczajnej Toma Fletchera, podaje UN News.

Zagrożenie dla powracających

Według danych ONZ od grudnia 2024 roku do Syrii dobrowolnie powróciło niemal 4 mln osób. Od października do domów wróciło także 60 tys. osób wewnętrznie przesiedlonych oraz 18 tys. uchodźców. Jednocześnie ponad 730 tys. osób nadal mieszka w obozach, a powrót ludności nie oznacza końca potrzeb humanitarnych.

W pierwszej połowie roku partnerzy humanitarni oczyścili ponad 700 tys. metrów kwadratowych skażonych terenów. Jednak według oceny ONZ to za mało, ponieważ rodziny wracają do obszarów, gdzie nadal znajdują się niebezpieczne materiały wybuchowe. Sytuację skomplikowały niedawne gwałtowne powodzie, które przemieściły je na tereny wcześniej uznawane za bezpieczniejsze.

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Pomoc zimowa i finansowanie

Tej zimy dodatkowej pomocy będzie potrzebować szacunkowo 2,4 mln Syryjczyków. Plan reagowania zimowego, przeznaczony dla ponad 970 tys. najbardziej narażonych osób, jest sfinansowany tylko w 40%. Prawie 200 tys. osób przesiedlonych i powracających mieszka w uszkodzonych domach.

Plan pomocy humanitarnej dla Syrii jest sfinansowany w około jednej trzeciej. Z tego powodu Światowy Program Żywnościowy ONZ ogranicza pomoc żywnościową o połowę, a Fundusz Ludnościowy ONZ zamknął 28 placówek medycznych. ONZ poinformowała również o wykryciu poliowirusa u dwojga dzieci w Dajr az-Zaur.

Odbudowa i transformacja polityczna

Zastępca specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Syrii Claudio Cordone oświadczył, że kraj wykazuje niewątpliwe oznaki postępu niemal dwa lata po upadku reżimu Asada. Jednocześnie podkreślił potrzebę przygotowania stałej konstytucji i przeprowadzenia inkluzywnych wyborów. Według oceny Banku Światowego odbudowa samych uszkodzonych aktywów fizycznych Syrii będzie wymagała 216 mld dolarów.

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