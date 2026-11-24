W Syrii w 2025 roku 1 602 osoby zginęły lub zostały ranne w wyniku eksplozji min i wybuchowych pozostałości wojennych. To o ponad 50% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Landmine Monitor, o którym informuje BBC News. Więcej poszkodowanych w tym okresie odnotowano jedynie w Mjanmie — 1 891.

Wzrost liczby poszkodowanych wiąże się w szczególności z masowym powrotem uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych po obaleniu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku. Rodziny wracają do domów i na grunty rolne, które podczas 13-letniej wojny domowej znajdowały się na linii frontu.

Prawie tysiąc poszkodowanych dzieci

Według Służby ONZ ds. Działań Przeciwminowych od 8 grudnia 2024 roku w Syrii doszło do co najmniej 1 556 incydentów z udziałem materiałów wybuchowych. Doprowadziły one do 2 701 ofiar: 935 osób zginęło, a kolejne 1 766 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było 995 dzieci, czyli około 37% ogólnej liczby.

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We wsi Umm Khuzajm na północnym zachodzie kraju 11-letnia Alaa zginęła, a jej 10-letni brat Mahmud doznał ciężkich obrażeń po wybuchu miny na polu, gdzie dzieci pasły rodzinne kozy. Ich ojciec powiedział, że saperzy kilkakrotnie oczyszczali pola, dlatego mieszkańcy uznawali ten teren za bezpieczny.

Ryzyko dla rolników i odbudowy kraju

Szef syryjskiego programu Halo Trust, Simon Jackson, zaznaczył, że ponad 60% poszkodowanych odnotowanych przez organizację było związanych z rolnictwem, uprawą ziemi lub wypasem zwierząt gospodarskich. Ziemi skażonej materiałami wybuchowymi nie można bezpiecznie uprawiać, a osoby zbierające złom lub próbujące zabrać materiały z opuszczonych terenów również ryzykują wybuchem.

Syryjskie ministerstwo obrony oświadczyło, że od końca 2024 roku jego jednostki wykryły i unieszkodliwiły ponad 315 tysięcy min i niewybuchów. Jednocześnie wciąż nie przeprowadzono ogólnokrajowego badania dotyczącego powierzchni skażonych terenów. W listopadzie w wyniku eksplozji materiałów wybuchowych w Syrii zginęło co najmniej 20 osób, a ponad 40 zostało rannych.

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