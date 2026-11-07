W wiejskiej części prowincji Deir ez-Zor we wschodniej Syrii w wyniku wybuchu miny zginął żołnierz, a drugi został ranny. Do incydentu doszło w rejonie Majadinu.

Prace w rejonie Majadinu

Jak podaje Anadolu Agency, syryjska telewizja Al-Ikhbariya, powołując się na dział medialny Ministerstwa Obrony, poinformowała, że wojskowi pracowali nad demontażem pozostałości obalonego reżimu. Według tych danych wybuch nastąpił podczas takich prac.

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Zagrożenie ze strony min

Miny i niewybuchy pozostałe po wojnie, która rozpoczęła się w Syrii w 2011 roku, nadal powodują śmierć i obrażenia w różnych częściach kraju.

Według agencji konflikt pochłonął setki tysięcy istnień ludzkich, zmusił miliony ludzi do opuszczenia domów i zniszczył infrastrukturę kraju przed upadkiem reżimu Asada 8 grudnia 2024 roku. Syryjskie władze i organizacje międzynarodowe nadal poszukują min i niewybuchów oraz oczyszczają z nich tereny w kilku regionach Syrii.

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