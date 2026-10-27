Według Syryjskiej Arabskiej Agencji Informacyjnej SANA w wyniku jordańskich nalotów na kilka nieokreślonych miejsc na obszarach wiejskich prowincji Daraa na południu Syrii zginęło pięciu cywilów. Wśród zabitych cywilów były kobiety i dzieci, podaje Anadolu Agency, powołując się na syryjskie media państwowe.

Dane syryjskich mediów

SANA poinformowała o śmierci cywilów w poniedziałek, 26 października 2026 roku. W komunikacie nie podano informacji ani o konkretnych miejscach, które zostały zaatakowane, ani o tożsamości pięciu zabitych.

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Wcześniejsze jordańskie naloty

Wcześniej Jordania przeprowadziła naloty na południu Syrii na grupy, które według jordańskich wojskowych były powiązane z atakiem na ludzi opłakujących zmarłych w kościele w królestwie. Atak miał miejsce w ubiegłym tygodniu i pochłonął życie dziewięciu osób.

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