Od rozpoczęcia inicjatywy „Syria bez obozów” w maju około 25% wewnętrznie przesiedlonych Syryjczyków, którzy mieszkali w obozach na północy Syrii, wróciło do miejsc pochodzenia. Zastępca ministra ds. sytuacji nadzwyczajnych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych Ahmed Ekhzayez poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Jak zaznaczył, program przewiduje nie tylko zamknięcie obozów, lecz także odtworzenie warunków bezpiecznego, dobrowolnego i godnego powrotu ludzi. Chodzi o remont szpitali, przychodni, szkół, systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, sieci łączności i dróg, a także o tworzenie miejsc pracy dla osób powracających.

Powrót rodzin z Idlibu i Manbidżu

Syryjska obrona cywilna poinformowała, że w niedzielę około 233 rodzin opuściło obozy w północnej części prowincji Idlib i udało się na tereny wiejskie Damaszku, Latakii, Himsu, Dajr az-Zauru i Hamy, a także na południe i wschód Idlibu. Większość z nich pochodzi z południowego Idlibu i północnej Hamy.

Powrót zorganizowano przy udziale administracji prowincji Idlib, struktur ds. społecznych i sytuacji nadzwyczajnych, Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, organizacji Muzn oraz Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca. Delegacja ONZ była obecna podczas dystrybucji pomocy.

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Również w Manbidżu, na wschodzie prowincji Aleppo, oficjalnie zamknięto obozy Al-Rasm al-Dżadid i Al-Rasm al-Kadim. Nastąpiło to po wyjeździe ostatniej kolumny, którą około 108 rodzin wróciło do rejonów Aleppo i Idlibu.

Plan zamknięcia obozów do 2027 roku

Rząd Syrii rozpoczął inicjatywę „Syria bez obozów” 9 maja 2026 roku. Jej celem jest rozwiązanie problemu wewnętrznego przesiedlenia i likwidacja obozów do września 2027 roku. W ciągu ostatniego roku zamknięto ponad 200 obozów, jednak według stanu na wrzesień pozostawało w nich około 140 tys. rodzin, czyli ponad 700 tys. osób.

Przed upadkiem rządu Asada na północy Syrii było ponad 1 500 obozów i schronisk, w tym 1 146 w Idlibie. W ciągu niemal dwóch lat ich liczba na północnych terenach zmniejszyła się do około 1 025: 634 w Idlibie i 391 w Aleppo. Liczba rodzin w tych obozach spadła z 261 tys. do około 140 tys. Łącznie w Syrii nadal działa około 1 247 obozów i schronisk.

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