Syryjskie siły graniczne poinformowały, że przejęły 280 kilogramów haszyszu i 28 tysięcy tabletek captagonu podczas próby przemytu narkotyków z Libanu. Do incydentu doszło w rejonie Sargaja na wiejskich terenach Damaszku, podaje The National, powołując się na syryjską państwową agencję Sana.

Starcie z przemytnikami

Według Sany przemytnicy otworzyli ogień do pograniczników, którzy odpowiedzieli ogniem. Następnie uczestnicy próby przemytu uciekli w kierunku terytorium Libanu.

Przejęte narkotyki przekazano właściwym organom w celu zakończenia procedur prawnych.

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Wcześniejsze przejęcia

W ubiegłym tygodniu syryjscy celnicy na przejściu Dżisr al-Kamar na granicy z Libanem również udaremnili próbę przemytu narkotyków ukrytych w głośniku. Na początku października na przejściu Dżdeidet Jabous, według informacji Sany, przejęto ponad pół miliona tabletek captagonu napływających z Libanu.

Captagon jest substancją podobną do amfetaminy, która powoduje silne uzależnienie. Podczas wojny domowej w Syrii, która rozpoczęła się w 2011 roku, był produkowany na dużą skalę. Po upadku reżimu byłego prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku syryjskie władze prowadzą operacje przeciwko nielegalnej sieci produkcji i handlu narkotykami oraz rozszerzają współpracę z państwami sąsiednimi.

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