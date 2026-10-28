W syryjskiej prowincji Idlib podczas incydentu z użyciem broni między siłami bezpieczeństwa a uzbrojoną grupą zginął jeden z jej członków, określany jako francuski ekstremista. Według oświadczenia służb ranny został również cywil, informuje Asharq Al-Awsat.

Wersja sił bezpieczeństwa

W oświadczeniu rozpowszechnionym przez syryjską telewizję państwową siły bezpieczeństwa Idlibu twierdzą, że patrol zauważył uzbrojoną grupę, która opuściła francuski obóz w Harimie. Według ich wersji naruszało to porozumienie zakazujące opuszczania obozu z bronią.

Służby oświadczyły, że rozpoczęły pościg za grupą, po czym jej członkowie otworzyli ogień do patrolu. W oświadczeniu podano, że służby odpowiedziały ogniem; zginął jeden z członków uzbrojonej grupy.

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Oświadczenie ugrupowania

Powiązany z ugrupowaniem Firqat al-Ghuraba kanał na Telegramie przedstawił inną wersję wydarzeń. Stwierdzono tam, że służby otworzyły ogień, gdy członkowie grupy rzekomo udali się do miasta po żywność. Zabitego w komunikacie nazwano Abu Ajman al-Faransi, co oznacza „Abu Ajman Francuz”.

Firqat al-Ghuraba, czyli „Brygadą Cudzoziemców”, kieruje Umar Diaby, znany także jako Omar Omsen. Według publikacji grupa liczy od kilkudziesięciu do stu bojowników, wraz z kobietami i dziećmi. W październiku ubiegłego roku siły rządowe już starły się z francuskimi ekstremistami z tego ugrupowania. Następnie strony uzgodniły zawieszenie broni i wycofanie ciężkiego uzbrojenia z obozu w Harimie.

W 2016 roku USA wpisały Diaby’ego, podejrzewanego o ułatwianie wyjazdów francuskojęzycznych bojowników do Syrii, na listę międzynarodowych terrorystów. Jest on również poszukiwany na podstawie francuskiego nakazu aresztowania.

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