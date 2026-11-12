W syryjskiej prowincji Kunejtra izraelscy wojskowi zatrzymali mieszkańca wsi Mazraat al-Fityan, a później sprzęt wojskowy wjechał do wsi Al-Samadaniyah al-Sharqiyah. Poinformowała o tym 12 listopada Anadolu Agency, powołując się na syryjskie media.

Doniesienia syryjskich mediów

Syryjska stacja telewizyjna Al-Ikhbariya oświadczyła, że wojskowi zatrzymali mieszkańca Mazraat al-Fityan na południu prowincji Kunejtra. Następnie stacja poinformowała o wjeździe izraelskich pojazdów wojskowych do Al-Samadaniyah al-Sharqiyah w centralnej części prowincji.

Według syryjskich mediów działania te odbywają się na tle wielokrotnych wtargnięć izraelskich wojsk do Kunejtry i sąsiedniej prowincji Daraa. Podczas tych operacji wojskowi, według doniesień strony syryjskiej, ustawiali punkty kontrolne, przeszukiwali domy i zatrzymywali cywilów.

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Dane o incydentach w Kunejtrze

Dyrekcja medialna Kunejtry, jak podaje państwowa agencja SANA, odnotowała w październiku 125 wtargnięć izraelskich wojsk i 55 przypadków ustawienia punktów kontrolnych. Dyrekcja oświadczyła również, że w tym miesiącu w Saeeda al-Hanut i na zachód od Mazraat al-Hanut wyrwano około 300 drzew oliwnych.

Po upadku reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku Izrael rozszerzył obecność wojskową w strefie buforowej między Syrią a okupowanymi Wzgórzami Golan i wkroczył na niektóre obszary południowej Syrii. Damaszek wielokrotnie domagał się wycofania izraelskich wojsk z terytorium Syrii, nazywając te działania naruszeniem suwerenności kraju oraz porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku.

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