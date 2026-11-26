Badanie z udziałem ponad 3,6 mln dzieci urodzonych w Danii, Norwegii i Szwecji nie wykazało związku między przyjmowaniem w czasie ciąży leków na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) a podwyższonym ryzykiem zaburzeń neurorozwojowych u dzieci. Chodzi w szczególności o autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia uczenia się.

Jak informuje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The BMJ. Naukowcy przeanalizowali dane z rejestrów ochrony zdrowia trzech krajów skandynawskich dotyczące dzieci urodzonych w latach 2000–2021.

Dane dotyczące ponad 3,6 mln dzieci

Mediana okresu obserwacji wyniosła dziewięć lat w Szwecji oraz dziesięć lat w Norwegii i Danii. Na działanie leków na ADHD w czasie ciąży narażonych było 7 595 dzieci, czyli 0,2% całej badanej grupy. Matki 2 389 dzieci, czyli 0,1% badanej grupy, stosowały takie leki w drugim lub trzecim trymestrze.

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Najczęściej w czasie ciąży stosowano metylofenidat — w 69% przypadków. Amfetaminy stanowiły 20%, a atomoksetyna — 7%. Więcej niż jeden rodzaj leków na ADHD stosowano w dowolnym okresie ciąży w 4% przypadków.

Jakie czynniki uwzględniono

W analizie naukowcy uwzględnili płeć i rok urodzenia dziecka, wiek matki, kraj jej urodzenia, poziom wykształcenia, palenie tytoniu w czasie ciąży, diagnozę ADHD oraz stosowanie innych leków. Po takim skorygowaniu badacze nie stwierdzili podwyższonego ryzyka zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń zachowania i emocji ani zaburzeń rozwoju psychicznego i intelektualnego — ani przy ogólnym stosowaniu leków, ani przy ich przyjmowaniu w drugim lub trzecim trymestrze.

W przypadku poszczególnych leków w drugim i trzecim trymestrze zaobserwowano pewne podwyższone ryzyko, jednak autorzy zaznaczyli, że wyniki te mogły być przypadkowe. Badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego na wnioski mogły wpłynąć nieuwzględnione czynniki, w tym nasilenie ADHD lub cechy genetyczne. Jednocześnie, zdaniem badaczy, duże badane grupy, długi okres obserwacji i dodatkowe sprawdzenie wyników wspierają wiarygodność wniosków.

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