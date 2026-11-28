Somalijska Narodowa Agencja Wywiadu i Bezpieczeństwa poinformowała o likwidacji co najmniej dwóch wysokich rangą dowódców ugrupowania Asz-Szabab w wyniku skoordynowanych nalotów w prowincji Hiran w południowo-środkowej części kraju. Według agencji operację przeprowadzono w koordynacji z międzynarodowymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Kogo wymieniono wśród zabitych

Agencja wymieniła wśród zabitych Abdullahi Mahmouda Abukaara, znanego jako Abu Khalid. Według danych wywiadowczych był on dowódcą Asz-Szabab w Raaga-Chelle. Zginął również Ayuub, którego agencja określiła jako dowódcę ugrupowania w pobliżu Afarta-Tuulo.

Jak podaje Anadolu Agency, podczas operacji ciężko rannych zostało jeszcze dwóch członków ugrupowania, których wywiad zidentyfikował jako Makallinę Mursala i Faisala.

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Oświadczenie wywiadu dotyczące celów nalotów

Według oświadczenia agencji celem nalotów byli członkowie Asz-Szabab, którzy planowali ataki z użyciem materiałów wybuchowych i wymuszali pieniądze od lokalnych społeczności w regionach Hiran i Middle Shabelle.

Asz-Szabab prowadzi zbrojne powstanie przeciwko rządowi Somalii od ponad 16 lat, często atakując siły bezpieczeństwa, urzędników i cywilów. Armia somalijska, wspierana przez Misję Wsparcia i Stabilizacji Unii Afrykańskiej w Somalii (AUSSOM) oraz innych międzynarodowych partnerów, zintensyfikowała operacje przeciwko ugrupowaniu od lipca.

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