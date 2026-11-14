W Niemczech sojusz grup roboczych i młodzieży partyjnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) przygotowuje na zjazd partii wniosek wymierzony przeciwko przewodniczącemu partii Larsowi Klingbeilowi. Poinformował o tym Der Spiegel.

Klingbeil nie podjął jeszcze decyzji

Klingbeil nadal nie odpowiedział, czy będzie ponownie kandydował na stanowisko przewodniczącego SPD. Jednocześnie stanowisko sojuszu struktur wewnątrzpartyjnych i młodzieży w sprawie jego możliwej ponownej kandydatury jest jasne.

Wniosek jest przygotowywany właśnie na zjazd SPD. Nie jest to zatem decyzja już podjęta przez zjazd, lecz planowana inicjatywa wewnątrzpartyjna.

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Inicjatywa przeciw przewodniczącemu SPD

W tytule materiału Der Spiegel dokument nazwano Anti-Klingbeil-Antrag, czyli wnioskiem przeciw Klingbeilowi. Inicjatywa dotyczy kwestii jego możliwej nowej kandydatury na stanowisko przewodniczącego partii.

W publikacji Klingbeil został nazwany przewodniczącym SPD. Materiał Der Spiegel opublikowano 14 listopada 2026 roku, a jego autorem jest Andreas Niesmann.

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