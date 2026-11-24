Naukowcy powiązali przebywanie w warunkach racjonowania cukru we wczesnym dzieciństwie w Wielkiej Brytanii z niższą zachorowalnością na kilka rodzajów raka w dorosłym życiu. Jak informuje ScienceAlert, naukowcy przeanalizowali dane 64 761 osób urodzonych w Wielkiej Brytanii w latach 1951–1956 z bazy UK Biobank.

Porównanie grup

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie PNAS wykorzystali zniesienie racjonowania cukru we wrześniu 1953 roku jako warunki zbliżone do naturalnego eksperymentu. Porównali zdrowie w dorosłym życiu osób, których pierwsze 1000 dni życia — od poczęcia do ukończenia dwóch lat — przypadły na okres ograniczeń, z osobami urodzonymi po ich zakończeniu, które nie doświadczyły takiego wpływu. Jeszcze przed ostatecznym zniesieniem normy zostały złagodzone, a po wrześniu 1953 roku średnie spożycie cukru szybko się podwoiło.

Uczestnicy, których pierwsze 1000 dni życia przypadły na okres racjonowania, mieli o 69% niższą zachorowalność na raka wątroby. W tej grupie odnotowano również niższą zachorowalność na raka prostaty — o 52%, raka płuc — o 41%, raka odbytnicy — o 40% oraz raka piersi — o 36%.

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Nawyki i zastrzeżenia

Naukowcy stwierdzili również dłuższe telomery w grupie objętej racjonowaniem — ochronne odcinki na końcach chromosomów, które wiąże się z długowiecznością. Według ich oceny różnica odpowiadała około 2,2 roku mniejszego starzenia biologicznego. Pięć dekad po zakończeniu tej polityki uczestnicy z tej grupy spożywali mniej cukru, jedli mniejsze porcje i mieli zdrowszą oraz bardziej zróżnicowaną dietę.

Autorzy przypuszczają, że wczesne żywienie mogło wpływać zarówno na rozwój metabolizmu, narządów i układu odpornościowego, jak i na kształtowanie preferencji smakowych. Jednocześnie badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego jego wyniki należy interpretować ostrożnie.

Naukowiec medyczny Nicola Cirillo zwrócił uwagę, że dzieciom poniżej dwóch lat w tamtym okresie wydawano mleko w proszku, do którego na jedno karmienie należało dodać półtorej łyżeczki cukru. Autorzy pracy odpowiedzieli, że oceniali wpływ całego systemu racjonowania, a nie dokładnej dawki cukru, i uznali, że ich sformułowanie dotyczące norm dla niemowląt było zbyt kategoryczne.

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