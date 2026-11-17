W sprawie domniemanego ataku lub celowego zabójstwa w Grecji zatrzymano pięciu obywateli Macedonii Północnej. Jednego z nich zatrzymano w Atenach. Greckie i północnomacedońskie służby specjalne oświadczyły, że operację miała rzekomo zorganizować Iran z udziałem przestępców.

Śledztwo służb specjalnych

Jak informuje The National, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Macedonii Północnej podała, że obywatel Iranu Edris Jahangiri Mavane koordynował operację w interesie irańskich służb bezpieczeństwa i wywiadu.

Śledztwo, rozpoczęte na początku roku, wykryło siatkę, która według służb specjalnych przygotowywała atak lub zabójstwo konkretnej osoby w Grecji. Mavane został wskazany jako osoba powiązana z irańskimi służbami bezpieczeństwa i wywiadu. Tożsamości domniemanego celu operacji nie ujawniono.

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Powiązanie z siecią objętą sankcjami

W oświadczeniu Mavane został również powiązany z siecią przemytu narkotyków, na której czele, według niego, stoi Naji Sharifi Zindashti. Wielka Brytania nałożyła sankcje na tę sieć. USA określały Zindashtiego jako handlarza narkotyków działającego na polecenie irańskiego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Wielka Brytania nałożyła również sankcje na Rezę Hamidiego Ravariego, którego określiła jako oficera wywiadu i kuratora operacji Zindashtiego przeciwko dysydentom oraz krytykom władz Iranu. Federalne Biuro Śledcze USA poszukuje Ravariego, oskarżając go o udział w planie zabójstwa dwóch mieszkańców stanu Maryland.

W lipcu 2025 roku Unia Europejska nałożyła sankcje na grupę przestępczą Zindashtiego i powiązane z nią osoby. UE powołała się między innymi na jego domniemany udział w zabójstwie irańskiego dysydenta Masouda Molaviego Vardanjaniego w Turcji w 2020 roku.

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