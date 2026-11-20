W Stanach Zjednoczonych około 16 milionów pracowników w wieku od 18 do 64 lat, czyli co dziesiąty, nie miało ubezpieczenia zdrowotnego w 2025 roku. Ponad 10 milionów nieubezpieczonych dorosłych pracowało przy tym w pełnym wymiarze czasu pracy, podaje The Independent, powołując się na badanie Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych.

Kto częściej pozostawał bez ubezpieczenia

Naukowcy przeanalizowali dane z corocznego badania Biura Spisu Ludności USA. Najwyższy wskaźnik osób nieubezpieczonych odnotowano wśród pracowników pochodzenia latynoskiego, a następnie wśród czarnoskórych i białych pracowników. Mężczyźni częściej niż kobiety nie mieli ubezpieczenia, zwłaszcza w wieku od 18 do 25 lat.

Istotnymi czynnikami były także poziom dochodów i wykształcenie. Ubezpieczenia zdrowotnego nie miał niemal co piąty pracownik wśród najniżej opłacanych 20% oraz około jedna trzecia osób bez świadectwa ukończenia szkoły średniej. Nieproporcjonalnie często bez ochrony pozostawali imigranci, a także osoby niezamężne lub nieżonate bez dzieci.

Odsetek osób nieubezpieczonych był w przybliżeniu taki sam wśród pracowników z niepełnosprawnościami i bez nich — odpowiednio 9,4% i 10,4%. Analiza objęła osoby w wieku 18–64 lat, ponieważ większość Amerykanów po 65. roku życia kwalifikuje się do rządowego programu Medicare.

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Koszty ubezpieczenia

Około 165 milionów pracowników w USA korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem pracodawcy, jednak taka możliwość nie jest dostępna dla wszystkich. Inne opcje obejmują publiczne i prywatne programy ubezpieczeniowe, ale prawo do nich zależy między innymi od dochodów i stanu zamieszkania.

Według październikowego badania bezpartyjnej grupy badawczej KFF pracownicy płacą w tym roku za składki ubezpieczeniowe o setki dolarów więcej niż w ubiegłym roku. Pracownicy firm zatrudniających od 10 do 99 osób pokrywają większą część kosztów ubezpieczenia niż pracownicy dużych przedsiębiorstw.

W Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych ostrzeżono, że bez szybkich działań sytuacja może pogorszyć się w 2027 roku. W materiale zaznaczono również, że w przyszłym roku ubezpieczenie może stać się mniej dostępne z powodu rosnących kosztów opieki szpitalnej i leków na receptę.

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