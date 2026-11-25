W USA 44,2% ankietowanych zgłosiło, że piło mniej po przyjęciu leków GLP-1 — News-Medical
W USA 44,2% ankietowanych, którzy spożywali alkohol na początku przyjmowania leków GLP-1, zgłosiło ograniczenie jego spożycia w ciągu pierwszych trzech miesięcy. O wynikach badania naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Browna informuje News-Medical.
Wyniki ankiety
Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 2 009 dorosłych Amerykanów za pośrednictwem panelu American Life Panel korporacji RAND w marcu i kwietniu 2026 roku. Obecne lub wcześniejsze stosowanie leków GLP-1 zgłosiło 368 uczestników, z których 242 spożywało alkohol na początku przyjmowania leków.
Wśród tych 242 osób 44,2% stwierdziło, że zaczęło pić mniej. Kolejne 52,6% nie zauważyło zmian w spożyciu alkoholu, a 3,3% odpowiedziało, że zaczęło pić więcej.
Intensywne spożywanie alkoholu
Osobno autorzy przeanalizowali odpowiedzi osób, które w ciągu poprzedniego roku miały co najmniej jeden epizod intensywnego spożywania alkoholu. W badaniu zdefiniowano to jako cztery lub więcej porcji alkoholu jednorazowo dla kobiet oraz pięć lub więcej dla mężczyzn.
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W tej grupie 54,1% respondentów zgłosiło zmniejszenie spożycia alkoholu po rozpoczęciu przyjmowania leków, 40,2% nie odnotowało zmian, a 5,7% — zaledwie trzy osoby — zgłosiło jego wzrost.
Ograniczenia badania
Praca opublikowana w czasopiśmie JAMA Psychiatry nie dowodzi, że leki GLP-1 bezpośrednio zmniejszają spożycie alkoholu lub leczą zaburzenie związane z jego używaniem. Naukowcy nie prowadzili badań przesiewowych pod kątem tego zaburzenia, a dane opierały się na wspomnieniach uczestników i nie wskazywały, o ile dokładnie zmieniła się ilość wypitego alkoholu.
Tylko 9,7% uczestników ankiety wcześniej słyszało, że takie leki mogą zmniejszać głód alkoholowy. Autorzy zaznaczyli, że potrzebne są większe badania kliniczne, aby ocenić możliwe zastosowanie tych leków przeciw niezdrowemu spożywaniu alkoholu.