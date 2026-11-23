Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała zmianę zasad dostępu do federalnego programu pomocy żywnościowej SNAP. Według szacunków Departamentu Rolnictwa USA, jeśli nowe rozwiązania zostaną przyjęte, świadczenia może stracić około 6,3 mln uczestników programu, informuje News-Medical.

Chodzi o ograniczenie mechanizmu Broad-Based Categorical Eligibility, stosowanego przez 46 stanów w celu rozszerzenia dostępu do SNAP. Obecnie stany mogą powiązać prawo do pomocy żywnościowej z usługami finansowanymi w ramach programu tymczasowej pomocy dla potrzebujących rodzin TANF oraz ustalać wyższe limity dochodów lub łagodzić bądź znosić kryteria majątkowe.

Surowsze kontrole dochodów i majątku

Zgodnie ze standardowymi zasadami federalnymi rodzina musi zarabiać mniej niż 130% federalnego poziomu ubóstwa i posiadać ograniczone oszczędności. W przypadku czteroosobowej rodziny w materiale podano próg dochodowy w wysokości 42 900 dolarów. Proponowana zmiana faktycznie przywróciłaby surowe federalne kryteria dotyczące dochodów i aktywów w niemal wszystkich stanach.

Najbardziej może to dotknąć rodziny o dochodach nieznacznie wyższych od ustalonego progu. Inni odbiorcy, którzy formalnie zachowaliby prawo do wsparcia, mogą potrzebować dodatkowych dokumentów, aby potwierdzić spełnienie wymogów.

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Ocena skutków dla rodzin

Stephen Roll, adiunkt w Brown School na Washington University w St. Louis, który bada bezpieczeństwo finansowe grup ludności o niskich dochodach, stwierdził, że utrata setek dolarów miesięcznej pomocy na żywność będzie znaczącym ciosem dla budżetów takich gospodarstw domowych. Jak powiedział, rodziny mogą stanąć przed wyborem między ograniczeniem wydatków na żywność, zaciągnięciem nowych długów albo nieopłaceniem rachunków za media lub czynszu.

Roll zaznaczył również, że udział w SNAP wiąże się z dostępem do bezpłatnych posiłków szkolnych oraz programu WIC dla kobiet, niemowląt i dzieci. Jego zdaniem zawężenie kryteriów nie ma wystarczających dowodów na to, że pomoc będzie trafniej kierowana do osób, które najbardziej jej potrzebują. Ostrzegł, że sztywny próg dochodowy i kontrole majątku mogą zmniejszać motywację do większej pracy, otrzymywania podwyżek lub oszczędzania.

Ekspert dodał, że propozycja jest omawiana jednocześnie ze zmianami związanymi z ustawą One Big Beautiful Bill Act, które wprowadziły nowe wymogi dotyczące prawa do SNAP i formalności. Według danych przytoczonych w materiale zmiany te wiążą się ze spadkiem liczby uczestników programu o ponad 5 mln osób, w tym miliony dzieci.

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