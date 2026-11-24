W Stanach Zjednoczonych około 7–8% osób w wieku od 18 do 44 lat, które stosowały antykoncepcję w latach 2022–2023, korzystało z metod opartych na śledzeniu płodności. To więcej niż odsetek osób polegających na implantach antykoncepcyjnych lub wazektomii, informuje News-Medical, powołując się na nowe badanie.

Wzrost w górskich stanach Zachodu

W stanach Utah, Nevada i Idaho odsetek użytkowników takich metod niemal się podwoił: z 7,5% w 2022 roku do 14,5% w 2026 roku. Badacze nie ustalili jeszcze, czy podobny wzrost zachodzi w całym kraju. Dane umożliwiające śledzenie trendów na poziomie krajowym są oczekiwane w 2027 roku.

Metody oparte na śledzeniu płodności polegają na określaniu płodnych i niepłodnych okresów cyklu w celu zapobiegania ciąży. Według autorów wcześniejsze ankiety mogły zaniżać ich rozpowszechnienie, ponieważ zazwyczaj rejestrowały wyłącznie najskuteczniejszą metodę zgłoszoną przez daną osobę.

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Dlaczego części użytkowników nie uwzględniano

Na przykład, jeśli osoba śledzi cykl i jednocześnie używa prezerwatyw w dni płodne, we wcześniejszych badaniach mogło zostać uwzględnione jedynie używanie prezerwatyw. W nowej pracy każde podejście antykoncepcyjne rejestrowano oddzielnie, co, zdaniem badaczy, dało pełniejszy obraz.

Autorzy podkreślają również, że metod tych nie można oceniać jako jednego sposobu antykoncepcji: ich skuteczność istotnie różni się w zależności od konkretnego podejścia. Część z nich, w tym metoda kalendarzykowa, jest mniej skuteczna, podczas gdy inne mogą być porównywalne z metodami krótkodziałającymi, takimi jak tabletki lub plastry.

Badanie nie analizowało motywów wyboru. Starsza autorka pracy, Rebecca Simmons, przypuszcza, że wśród możliwych czynników mogą być obawy dotyczące antykoncepcji hormonalnej, rozpowszechnienie nieregulowanych aplikacji do śledzenia cyklu oraz trudniejszy dostęp do innych metod. Autorzy nie stwierdzili związku między stosowaniem tych metod a określoną religią.

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