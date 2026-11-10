W Stanach Zjednoczonych 90,4% nastolatków spełniających kryteria chirurgii metabolicznej i bariatrycznej do czwartego kwartału 2025 roku nie otrzymało ani operacji, ani recepty na lek z klasy GLP-1. Takich pacjentów było ponad 1,29 mln w badanej grupie, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w JAMA Pediatrics.

Naukowcy z Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago przeanalizowali elektroniczną dokumentację medyczną ponad 1,4 mln amerykańskich nastolatków spełniających zalecane kryteria chirurgii metabolicznej i bariatrycznej w latach 2017–2025. W całym okresie mniej niż 1% uczestników przeszło operację, podczas gdy 4,6% otrzymało co najmniej jedną receptę na lek GLP-1.

Liczba recept wzrosła

Stosowanie agonistów receptora GLP-1, w tym semaglutydu i liraglutydu, gwałtownie wzrosło w okresie badania. Na początku 2017 roku odnotowano 301 recept na 100 tys. nastolatków ze wskazaniami do operacji, a pod koniec 2025 roku wskaźnik ten osiągnął 10 676 recept na 100 tys. To około 35 razy więcej. Najwyższe wskaźniki przepisywania leków odnotowano wśród nastolatków z najcięższymi postaciami otyłości.

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Jednocześnie częstość operacji bariatrycznych wśród uczestników badania rosła w latach 2017–2022 i osiągnęła maksimum 189 zabiegów na 100 tys. nastolatków ze wskazaniami. Do końca 2025 roku wskaźnik ten spadł o około 29%. Spadek zbiegł się w czasie z zatwierdzeniem przez amerykańską Agencję Żywności i Leków semaglutydu do leczenia otyłości u pacjentów w wieku od 12 lat pod koniec 2022 roku.

Różnice według rodzaju ubezpieczenia

Badacze wykryli również nierówności w dostępie do leków GLP-1 zależne od statusu ubezpieczenia. Pod koniec 2025 roku nastolatkom z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym przepisywano te leki 2,4 razy częściej niż pacjentom nieubezpieczonym lub opłacającym leczenie samodzielnie. Wskaźnik przepisywania był także nieco wyższy niż wśród pacjentów z ubezpieczeniem publicznym. Jednocześnie częstość operacji bariatrycznych była podobna we wszystkich grupach ubezpieczeniowych.

Zdaniem badaczy wyniki wskazują na możliwe problemy z dostępem nastolatków do opartych na dowodach metod leczenia otyłości. Badanie wsparł amerykański Narodowy Instytut Raka.

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