W Stanach Zjednoczonych naukowcy wykryli związek między kontaktem z herbicydem Agent Orange a wyższym ryzykiem choroby Parkinsona i otępienia z ciałami Lewy’ego wśród weteranów z okresu wojny w Wietnamie. Jak informuje News-Medical, analiza objęła elektroniczną dokumentację medyczną 4,9 mln amerykańskich weteranów.

Wyniki analizy

Badanie przeprowadzili naukowcy z Oregon Health & Science University oraz Portland Veterans Affairs Health Care System. Analizowali diagnozy odnotowane w latach 1999–2022 i porównywali częstość chorób neurodegeneracyjnych u weteranów z możliwym lub prawdopodobnym kontaktem z Agent Orange oraz bez takiego kontaktu.

Po uwzględnieniu takich czynników jak urazy czaszkowo-mózgowe i kruchość zdrowia, u weteranów z możliwym lub prawdopodobnym narażeniem na herbicyd ryzyko choroby Parkinsona było o 44% wyższe. Ryzyko otępienia z ciałami Lewy’ego w tej grupie było wyższe o 66%. Łącznie dla dwóch powiązanych schorzeń neurodegeneracyjnych badacze odnotowali wzrost ryzyka o 57%.

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Najwyższe ryzyko u osób pracujących z herbicydem

Najwyższe wskaźniki stwierdzono u weteranów, którzy bezpośrednio rozpylali lub stosowali Agent Orange. Do tych grup należeli żołnierze Army Chemical Corps oraz uczestnicy operacji Air Force Ranch Hand. W tej kategorii ryzyko rozwoju choroby Parkinsona było o 99% wyższe niż u weteranów bez kontaktu z herbicydem.

Autorzy wskazali, że było to pierwsze badanie wśród weteranów, które wykazało związek między cięższym stopniem kontaktu z Agent Orange a wyższym ryzykiem choroby Parkinsona. Wyniki opublikowano w czasopiśmie JAMA Neurology. Badacze zaznaczyli również, że praca zwraca uwagę na możliwe długoterminowe skutki długotrwałego kontaktu z innymi chemicznymi pestycydami i herbicydami.

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