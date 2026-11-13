W Waszyngtonie prokuratura USA w Dystrykcie Kolumbii postawiła Cole’owi Thomasowi Allenowi dodatkowy zarzut popełnienia zbrojnego aktu terrorystycznego. Według oskarżenia próbował on zabić prezydenta USA Donalda Trumpa podczas dorocznej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w kwietniu. Jak informuje The Hill, powołując się na nowe dokumenty sądowe.

Dodatkowy zarzut

Prokuratura oświadczyła, że Allen miał działać z zamiarem wpłynięcia na politykę władzy wykonawczej oraz zastraszenia „znacznej części ludności cywilnej”. Właśnie te okoliczności oskarżenie wskazało jako podstawę nowego zarzutu.

Wcześniej Allen nie przyznał się do zarzutów usiłowania zabójstwa prezydenta, napaści na urzędnika USA oraz dwóch federalnych zarzutów związanych z bronią.

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Wersja śledztwa

Według śledczych Allen przebiegł obok ochrony, postrzelił agenta amerykańskiej Secret Service i próbował dostać się do sali balowej, aby zastrzelić prezydenta. Portal pisze również, że pochodzący z Kalifornii mężczyzna miał przygotować manifest, w którym wskazywał zamiar obrania za cel członków administracji Trumpa.

Jak podaje NBC News, rodzina Allena dowiedziała się o jego planach na kilka minut przed incydentem i powiadomiła lokalną policję. Prokuratorka USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro była obecna na kolacji i kieruje oskarżeniem w tej sprawie. Allen wnosił o jej wyłączenie, argumentując, że może być poszkodowaną w sprawie, jednak wniosku nie uwzględniono.

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