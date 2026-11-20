W Stanach Zjednoczonych Kia, Lucid i Volkswagen ogłosiły zniżki oraz bonusy na wybrane modele samochodów elektrycznych przed Black Friday. Największą ofertę przedstawił Lucid: nabywcy nowego crossovera Gravity Touring z roku modelowego 2027 mogą otrzymać kredyt w wysokości 15 tys. dolarów. Jak podaje Electrek, oferta obowiązuje do 30 listopada 2026 roku i jest dostępna przy płatności gotówką lub skorzystaniu z finansowania zewnętrznego.

Oferty Lucid i Kia

W przypadku sedana Lucid Air Touring z roku modelowego 2027 firma oferuje kredyt w wysokości 10 tys. dolarów. Oba modele mają cenę początkową od 79 900 dolarów: deklarowany zasięg Gravity Touring wynosi do 337 mil według oceny EPA, a Air Touring — do 431 mil. Lucid zaznacza również, że przy szybkim ładowaniu prądem stałym o mocy 400 kW samochody mogą uzupełnić zasięg o 200 mil w mniej niż 12 minut.

Kia przyznała rabat Customer Cash w wysokości 10 tys. dolarów na elektryczny trzyrzędowy SUV EV9 z roku modelowego 2026 oraz Niro EV z roku modelowego 2026. Początkowa sugerowana cena detaliczna EV9 Light z napędem na tylne koła wynosi 54 900 dolarów, a po rabacie może spaść do 44 900 dolarów. W przypadku Niro EV sugerowana cena detaliczna wynosząca 39 700 dolarów może zostać obniżona do 29 700 dolarów.

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Dla całej gamy EV9 z roku modelowego 2026 Kia oferuje także finansowanie z oprocentowaniem 0% rocznie na 60 miesięcy oraz bonus w wysokości 5 tys. dolarów. Niro EV jest dostępny z finansowaniem 0% na okres do 72 miesięcy oraz dodatkowym bonusem 3,5 tys. dolarów. Oferty Kia będą obowiązywać do 4 stycznia 2027 roku.

Zniżka na Volkswagen ID.4

Volkswagen wprowadził bonus w wysokości 10 tys. dolarów na zakup lub leasing elektrycznego SUV-a ID.4 z roku modelowego 2026 za pośrednictwem dealerów uczestniczących w programie. Firma ostrzegła, że zapasy tego modelu są ograniczone, ponieważ produkcja ID.4 zostanie zakończona po roku modelowym 2026, a Volkswagen przygotowuje się do zaprezentowania jego następcy w 2027 roku.

Według danych Kelley Blue Book w trzecim kwartale w Stanach Zjednoczonych sprzedano prawie 263 tys. samochodów elektrycznych. Średnia faktyczna cena nowego samochodu elektrycznego w październiku wyniosła 56 221 dolarów, czyli o 2,9% mniej niż rok wcześniej.

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