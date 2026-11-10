W Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszego tygodnia rodzice zgłosili prawa do około 164 tys. z ponad 60 mln automatycznie otwartych dziecięcych rachunków inwestycyjnych Trump Accounts. To mniej niż 1% nowych rachunków. Według Fortune, powołującego się na Bloomberg Law, liczbę tę podała Helen Morrison, doradczyni Departamentu Skarbu USA ds. opodatkowania świadczeń, podczas wydarzenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników, występując w charakterze prywatnym.

1 października Departament Skarbu USA poinformował o zakończeniu automatycznego otwierania rachunków inwestycyjnych dla ponad 60 mln dzieci. Z uwzględnieniem rachunków otwartych wcześniej ich łączna liczba wynosi około 70 mln. Dzieci urodzone w latach 2025–2028 są uprawnione do federalnej wpłaty w wysokości 1 tys. dolarów.

Do otrzymania wpłaty potrzebne jest potwierdzenie

Aby otrzymać federalną wpłatę początkową, rodzice muszą zgłosić prawa do rachunku za pośrednictwem aplikacji, potwierdzając swoją tożsamość i pokrewieństwo z dzieckiem. Dopiero potem na rachunek wpłynie 1 tys. dolarów, a krewni lub pracodawcy będą mogli dokonywać dodatkowych wpłat.

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Michael i Susan Dell oświadczyli, że wpłacili po 250 dolarów na rachunki niemal 25 mln dzieci. W przeciwieństwie do federalnej wpłaty środki te zostały zaksięgowane bez wcześniejszego zgłoszenia rodziców. Pieniądze ulokowano w niskokosztowych funduszach indeksowych amerykańskich akcji. Początkowe rachunki administruje BNY jako agent finansowy Departamentu Skarbu USA, a Robinhood działa jako broker i początkowy powiernik.

Ryzyko nieodebranych oszczędności

W materiale zaznaczono, że niezgłoszony rachunek bez wpłaty rodziny Dell i bez środków federalnych faktycznie pozostaje pusty. Kolejne ryzyko pojawi się, gdy właściciele ukończą 18 lat: młodzi ludzie będą musieli odnaleźć rachunek i potwierdzić, że należy do nich.

Jako przykład Fortune podaje brytyjski program Child Trust Fund. Według HM Revenue & Customs, z około 3,8 mln rachunków, z których środki stały się dostępne do wypłaty od 2020 roku, około 827 tys. pozostawało nieodebranych. Średnie saldo na nich wynosiło 2310 funtów szterlingów.

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