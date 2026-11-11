W USA liczba miejsc pracy poza rolnictwem wzrosła w październiku o 165 tys., przekraczając oczekiwania, a stopa bezrobocia spadła o 0,1 punktu procentowego do 4,1%. Jednocześnie duże firmy z sektorów technologicznego, finansowego, handlu detalicznego i mediów nadal redukują zatrudnienie w ramach szerszego kursu na automatyzację i zwiększanie efektywności za pomocą sztucznej inteligencji, podaje Anadolu Agency.

Wskaźniki rynku pracy

Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w październiku o 86 tys. osób. Według danych JOLTS za wrzesień liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o 333 tys. do 7,5 mln, a liczba zatrudnień wzrosła o 131 tys. do 5,4 mln.

Liczba zwolnień i dobrowolnych odejść we wrześniu zmniejszyła się o 127 tys. do 1,6 mln, co było najniższym poziomem od marca 2025 roku. Według wyliczeń Challenger, Gray & Christmas pracodawcy w USA ogłosili w październiku 43 994 zwolnienia, o 71% mniej niż rok wcześniej, co stanowi najniższy wynik dla października od 2023 roku.

Mimo to nastroje konsumentów się pogorszyły. Według Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku odsetek respondentów oczekujących wyższego bezrobocia za rok wyniósł 45,3% — najwięcej od kwietnia 2020 roku. Obawy przed utratą pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy wzrosły do 13,9%, a oczekiwania dotyczące możliwości znalezienia pracy — do 46,5%.

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Zwolnienia w firmach

Amazon ogłosił w styczniu 16 tys. globalnych zwolnień, a później dodatkowe redukcje w dziale pracującym nad ogólną sztuczną inteligencją. Meta zdecydowała o likwidacji 8 tys. stanowisk i przeniesieniu 7 tys. pracowników na stanowiska związane ze sztuczną inteligencją. Microsoft zwolnił 4 800 pracowników, czyli 2,1% personelu, a także zaproponował dobrowolne odejście 60 tys. pracowników w czterech krajach.

Uber redukuje zatrudnienie o 10%, eBay likwiduje 800 stanowisk, a Snap — tysiąc. Cisco Systems redukuje 4 tys. miejsc pracy, przekierowując inwestycje na AI. O redukcjach poinformowały także Visa, Intuit, Coinbase, Block i Fiserv.

Zwolnienia następują również poza sektorem technologicznym. American Express redukuje zatrudnienie o 5%, Kroger planuje w ciągu trzech lat zmniejszyć zatrudnienie korporacyjne o 3 tys. osób, a PepsiCo likwiduje tysiąc miejsc pracy. Dow Inc. zamierza zwolnić około 4,5 tys. pracowników w styczniu, aby wzmocnić automatyzację, a Netflix redukuje tysiąc etatów — to największe zwolnienie w firmie od 2022 roku.

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