W Stanach Zjednoczonych odsetek dorosłych, którzy zgłosili molestowanie seksualne w poprzednim roku, wzrósł z 10,7% w 2018 roku do 24,3% w 2024 roku. Wyniki porównania dwóch ogólnokrajowych badań #MeToo opublikowali badacze, informuje News-Medical.

Dane z badań

Autorzy przeanalizowali dane 5 293 dorosłych respondentów i zastosowali ważenie statystyczne, aby uzyskać szacunki reprezentatywne dla populacji USA. Badanie zespołu kierowanego przez dr Anitę Raj z Newcomb Institute Uniwersytetu Tulane w Nowym Orleanie opublikowano online 12 listopada 2026 roku w American Journal of Public Health.

Wśród mężczyzn odsetek osób zgłaszających molestowanie w ciągu ostatniego roku wzrósł z 6,7% do 15,2%. Wśród kobiet wskaźnik wzrósł z 14,3% do 31,8%. W obu badaniach kobiety częściej zgłaszały takie doświadczenia. Po uwzględnieniu cech społeczno-demograficznych skorygowane szanse zgłoszenia molestowania w 2024 roku były 2,8 razy wyższe niż w 2018 roku.

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Ograniczenia porównania

Badacze zaznaczyli, że wyniki nie pozwalają ustalić, czy nastąpił rzeczywisty wzrost liczby przypadków, czy też ludzie lepiej rozpoznają molestowanie i chętniej je zgłaszają. Dane opierały się na samoocenie respondentów, dlatego badanie nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

Metodologie obu badań również się różniły. W ankiecie z 2024 roku oceniano molestowanie werbalne, cybermolestowanie, przymus podczas randek, molestowanie agresywne fizycznie oraz przemoc seksualną w różnych środowiskach, w tym w miejscach publicznych i w pracy. Cybermolestowanie podzielono w niej osobno na doświadczenia w publicznych i prywatnych przestrzeniach internetowych, podczas gdy w 2018 roku użyto do tego jednego pytania. W przypadku danych z 2018 roku przypadki z poprzedniego roku określano na podstawie odpowiedzi dotyczących doświadczeń w ciągu życia oraz czasu ostatniego incydentu. Wzrost skorygowanych szans zgłoszenia molestowania był większy wśród mieszkańców Południa USA niż wśród respondentów z innych regionów, chociaż zmiany w czasie nie różniły się statystycznie między kobietami a mężczyznami.

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