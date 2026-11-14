W Stanach Zjednoczonych Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w piątek na kilka godzin wprowadziła ogólnokrajowe wstrzymanie lotów z powodu rozległej awarii łączności. Ograniczenia utrudniły podróże przedstawicielom Hollywood, którzy mieli przybyć na American Film Market (AFM), Governors Awards oraz szereg wydarzeń w ramach kampanii nagrodowych.

Odwołane wydarzenia na AFM

Z powodu wstrzymania ruchu lotniczego kilka wydarzeń AFM odwołano w ostatnich dniach dużego rynku filmowego. Jak podaje Variety, Ray Werner, prezes Global Cinema, oświadczył, że nie wie, czy będzie mógł przybyć w sobotę na imprezę studia w ramach AFM.

Źródło publikacji w jednej z agencji poinformowało, że po komunikacie FAA pracownicy zaczęli pilnie ustalać, czy ich klienci będą mogli dotrzeć do Los Angeles na czas na Governors Awards. Wydarzenie zaplanowano w Dolby Ballroom w kompleksie Ovation Hollywood. Według rozmówcy jeden z klientów agencji podróżował po Europie i nie wiedział, jak wrócić do USA; mógł pozostać w Kanadzie, aby być bliżej miejsca kolejnych wydarzeń.

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Uwięzione gwiazdy i zniesienie ograniczeń

TMZ podało, że prywatny samolot Brooks Nader, gwiazdy serialu „Słoneczny patrol”, został zatrzymany w Nowym Jorku przed wylotem do Luizjany. Publikacja zamieściła także nagranie, na którym uczestniczka programu „The Bachelorette” Kaitlyn Bristowe utknęła na lotnisku. Flavor Flav i Morgan Fairchild napisali w mediach społecznościowych, że ich podróże również zostały zakłócone. Variety potwierdziło, że na lotnisku pozostali członkowie Sharpe Family Singers oraz aktor Isaac Robinson-Smith.

O wstrzymaniu lotów poinformowano około godz. 13:00 czasu pacyficznego. FAA wyjaśniła przerwę nadzwyczajnymi okolicznościami i względami bezpieczeństwa. Markwayne Mullin powiedział na antenie Fox News, że przyczyną była awaria telekomunikacyjna i nie ma oznak wrogiego ataku przeciwko USA. Około godz. 18:00 czasu pacyficznego FAA poinformowała o odwołaniu ogólnokrajowego wstrzymania odlotów.

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