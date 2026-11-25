W USA w pierwszej połowie 2026 roku w wypadkach drogowych zginęło 16 750 osób — to najniższy wynik dla pierwszego półrocza od 2015 roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku, gdy zginęło 17 175 osób, liczba zgonów spadła o 2,5%, podaje Motor1, powołując się na amerykańską Narodową Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mniej ofiar mimo większego ruchu

Jednocześnie łączna liczba mil przejechanych przez pojazdy w kraju wzrosła o 0,8%. Wskaźnik śmiertelności na drogach spadł z 1,05 do 1,02 zgonu na 100 mln przejechanych mil. Według urzędu wskaźnik ten jest zbliżony do rocznego poziomu z 2025 roku — 1,10 zgonu na 100 mln mil, który był drugim najniższym rocznym wynikiem w historii USA.

W pierwszym kwartale 2026 roku liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 5%, jednak w drugim kwartale spadek wyhamował do 0,2%. NHTSA szacuje, że w pierwszej połowie roku liczba zgonów zmniejszyła się w 35 stanach i Portoryko.

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Alkohol i prędkość nadal są czynnikami śmiertelnych wypadków

Według najnowszych pełnych danych za 2024 rok w USA w wypadkach drogowych zginęły 39 254 osoby. Z tego 11 904 zgony były związane z kierowcami znajdującymi się pod wpływem alkoholu, a 11 288 — z przekraczaniem prędkości. Około 30% wszystkich zgonów w wypadkach drogowych jest związanych z kierowcami, których stężenie alkoholu we krwi wynosiło co najmniej 0,08 grama na decylitr.

Nie wszystkie kategorie uczestników ruchu odnotowują poprawę: w 2025 roku liczba zabitych rowerzystów wzrosła o 4% — do 1 148 osób. Osobno NHTSA o dwa lata przesunęła termin spełnienia federalnego standardu, który przewiduje obowiązkowe automatyczne hamowanie awaryjne w nowych samochodach osobowych. Regulator oceniał, że po pełnym wdrożeniu wymóg mógłby zapobiec 362 zgonom i 24 tys. obrażeń.

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