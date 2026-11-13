W Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy często sprawdzają informacje na etykietach żywności, spożywają średnio o 42,8 grama cukru dodanego dziennie mniej niż osoby, które czytają je rzadko lub wcale. Taki związek wykryli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Nutrients, informuje News-Medical.

Dane od ponad 9 tysięcy uczestników

Naukowcy z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób przeanalizowali dane z National Health and Nutrition Examination Survey z okresu od 2017 roku do marca 2020 roku. Próba objęła 9 416 nieprzebywających w instytucjach mieszkańców kraju: 6 457 dorosłych i 2 959 dzieci.

Uczestników, którzy zawsze, zazwyczaj lub czasami przeglądali etykiety, zaliczono do grupy częstych użytkowników. Osoby, które robiły to rzadko lub nigdy, zaliczono do grupy użytkowników nieczęstych. Dietę oceniano na podstawie dwóch ankiet dotyczących jadłospisu z poprzednich 24 godzin.

Różnice wśród dorosłych i dzieci

Części użytkownicy etykiet wśród dorosłych spożywali około 61,7 grama cukru dodanego dziennie, podczas gdy nieczęści — 104,4 grama. Udział kalorii z cukru dodanego w tych grupach wynosił odpowiednio 11,7% i 17,5%.

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Wśród dzieci różnica była mniejsza: 64,5 grama cukru dodanego dziennie w grupie częstego korzystania z etykiet wobec 79 gramów w grupie nieczęstego korzystania. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia nawyk sprawdzania etykiet zgłaszali ich opiekunowie, a starsi nastolatkowie odpowiadali samodzielnie.

Ogółem częste czytanie etykiet zadeklarowało 78,1% dorosłych oraz 76,3% dzieci lub ich opiekunów. Wskaźnik różnił się w zależności od wykształcenia i dochodów: etykiety przynajmniej czasami czytało 90,3% absolwentów college'ów i 62,6% dorosłych bez dyplomu ukończenia szkoły średniej.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie dowodzi, że samo czytanie etykiet powoduje spadek spożycia cukru. Osoby, które już preferują zdrowszą dietę, mogą częściej zwracać uwagę na skład produktów.

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