W USA dziesięć akcji wchodzących w skład indeksu S&P 500 stanowi około 39% jego łącznej kapitalizacji rynkowej, a pięć największych spółek technologicznych — 29%, informuje Fortune. Taka koncentracja może zwiększać zależność oszczędności emerytalnych Amerykanów od dynamiki ograniczonej grupy korporacji.

Koncentracja w funduszach indeksowych

Według wyliczeń Charles Schwab inwestor, który ulokował 100 tys. dolarów w funduszu indeksowym powiązanym z S&P 500, faktycznie ma około 29 tys. dolarów w pięciu największych akcjach. Profesor rachunkowości Uniwersytetu Shenandoah Martin Mulyadi zauważył, że fundusz indeksowy rozdziela pieniądze między 500 spółek, ale nie rozkłada ryzyka równomiernie.

Około dwie trzecie uczestników programów 401(k) w Fidelity trzyma wszystkie swoje oszczędności w funduszach z docelową datą. Partner zarządzający Vistamark Investments Sean McEvilly ostrzegł, że takie fundusze oraz fundusze dużych spółek często mogą zawierać te same akcje.

Wahania sektora technologicznego

25 listopada amerykański rynek akcji gwałtownie spadł na początku sesji: indeks Dow Jones tracił ponad 1 000 punktów, Nasdaq spadał o ponad 4%, a akcje Nvidii taniały nawet o 8%. Do końca dnia S&P 500 ograniczył spadek do około 0,5%, podczas gdy Dow Jones przeszedł do wzrostów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po kilku burzliwych tygodniach, w trakcie których Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii, a następnie na nie powrócił, akcje producenta chipów wzrosły o 31%, pisze Fortune. Wartość rynkowa Nvidii zwiększyła się o około 950 mld dolarów, a S&P 500 wzrósł o 4,7%. Jednocześnie indeks pozostawał około 8% poniżej rekordowego poziomu ustanowionego 6 października.

Ryzyko dla osób przed emeryturą

W ciągu ostatnich pięciu lat rynek akcji wzrósł o nieco ponad 50%, co pomogło zwiększyć liczbę milionerów wśród posiadaczy kont 401(k) w Fidelity do rekordowych 769 tys. w czerwcu. Średni wiek takiego inwestora wynosi 58 lat. W trzecim kwartale 96% uczestników programów 401(k) w Fidelity albo utrzymało, albo podniosło poziom składek.

McEvilly doradził ocenę całego składu portfela emerytalnego i sprawdzenie obecności inwestycji w małe i średnie spółki, akcje międzynarodowe oraz obligacje. Charles Schwab zaleca również, aby emeryci utrzymywali krótkoterminową rezerwę w płynnych instrumentach o niskim ryzyku, by podczas spadków nie sprzedawać inwestycji po niższych cenach w celu pokrycia bieżących wydatków.

Czytaj nas na