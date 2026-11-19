Amerykańscy badacze powiązali dwie słabo zbadane substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) z większym prawdopodobieństwem rozwoju najczęstszej postaci raka wątroby — raka wątrobowokomórkowego. Związek PFHpA z rakiem był najbardziej wyraźny u osób z wysoką genetyczną predyspozycją do stłuszczeniowej choroby wątroby związanej z dysfunkcją metaboliczną, informuje News-Medical.

Analiza próbek przed postawieniem diagnozy

Naukowcy przeanalizowali próbki krwi 223 uczestników Multiethnic Cohort Study, u których później zdiagnozowano raka wątrobowokomórkowego, oraz 223 dobranych uczestników bez tej diagnozy do porównania. Krew pobrano średnio 7,8 roku przed rozpoznaniem raka. Badanie kohortowe śledzi od lat 90. ponad 215 tysięcy zróżnicowanych rasowo i etnicznie uczestników w Kalifornii i na Hawajach.

Spośród 12 zmierzonych związków PFAS statystycznie istotny związek z ryzykiem raka wątroby wykazały PFHpA i PFNA. Uczestnicy z najwyższym poziomem narażenia na każdą z tych substancji mieli od dwóch do dwóch i pół raza wyższe prawdopodobieństwo zachorowania niż osoby z najniższym poziomem narażenia.

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Rola genetycznej predyspozycji

Badacze zastosowali również poligeniczny wskaźnik ryzyka stłuszczeniowej choroby wątroby. Związek między PFHpA a rakiem wątroby był znacząco silniejszy u osób z wysoką genetyczną predyspozycją do tej choroby. Wśród uczestników z niską genetyczną predyspozycją nie odnotowano statystycznie istotnego związku.

PFHpA opracowano jako alternatywę dla starszych PFAS, w tym PFOA i PFOS, które stopniowo wycofywano z użycia z powodu ich trwałości w organizmie człowieka. PFAS stosuje się między innymi w naczyniach z powłoką nieprzywierającą, opakowaniach żywności, tkaninach odpornych na plamy i pianie gaśniczej. Autorzy pracy zaznaczyli, że w przyszłości połączenie danych o narażeniu na PFAS i genetycznej predyspozycji może potencjalnie pomóc określić osoby, które powinny wcześniej przechodzić badania przesiewowe w kierunku raka wątroby.

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