W USA wśród dorosłych, którzy odnieśli obrażenia podczas jazdy hulajnogami elektrycznymi, skorygowane ryzyko poważnego urazu głowy lub szyi było o 10% wyższe niż wśród poszkodowanych rowerzystów. Jednocześnie skorygowane ryzyko ciężkich lub krytycznych obrażeń ogółem wśród użytkowników hulajnóg elektrycznych było o 7% niższe. O wynikach analizy opublikowanej w czasopiśmie Journal of the American College of Surgeons informuje News-Medical.

Naukowcy przeanalizowali dane 47 102 dorosłych pacjentów leczonych w centrach urazowych w latach 2023–2024. Informacje pochodziły z National Trauma Data Bank Amerykańskiego Kolegium Chirurgów, do którego trafiają dane z ponad 900 oddziałów ratunkowych, centrów urazowych i innych placówek medycznych.

Porównanie środków transportu

Rowerzyści stanowili 32 100 przypadków, czyli 68% próby. Wśród nich 21% doznało ciężkich lub krytycznych obrażeń, a 3,2% pacjentów zmarło w szpitalu. Użytkownicy hulajnóg elektrycznych stanowili 6 258 przypadków, czyli 13%; u 16% odnotowano ciężkie lub krytyczne obrażenia.

Do grupy użytkowników rowerów elektrycznych włączono 8 744 osoby, czyli 19% wszystkich przypadków. Liczba zarejestrowanych przypadków w tej grupie wzrosła o 44% od 2023 do 2024 roku. Ciężkie lub krytyczne obrażenia miało 19% poszkodowanych użytkowników rowerów elektrycznych, a po uwzględnieniu cech uczestników i okoliczności wypadków ich ryzyko nie różniło się statystycznie od ryzyka rowerzystów.

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Wśród poszkodowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych 33% przypadków sklasyfikowano jako związane z ruchem drogowym, podczas gdy wśród rowerzystów było to 72%, a wśród użytkowników rowerów elektrycznych — 74%. Kolizje stanowiły 48% urazów na hulajnogach elektrycznych, w porównaniu z 63% dla rowerów i 59% dla rowerów elektrycznych.

Kaski i alkohol

Używanie kasku udokumentowano u 33% poszkodowanych rowerzystów, 32% użytkowników rowerów elektrycznych i 13% użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wiązało się ono z o 12% niższym skorygowanym ryzykiem ciężkiego urazu oraz mniejszą liczbą złamań twarzoczaszki. W przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych kask wiązał się także z o 69% niższym ryzykiem złamania czaszki i o 45% niższym ryzykiem złamania twarzy.

Stężenie alkoholu we krwi wynoszące co najmniej 0,08% odnotowano u 19% poszkodowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych, 16% użytkowników rowerów elektrycznych i 9,4% rowerzystów. Po korekcie statystycznej taki poziom alkoholu nie miał istotnego związku z ciężkimi lub krytycznymi obrażeniami. Autorzy zaznaczyli, że analiza obejmowała wyłącznie dorosłych pacjentów centrów urazowych i nie pozwala określić ryzyka urazu na jedną podróż dla każdego środka transportu.

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