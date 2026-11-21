Federalne Biuro Śledcze USA bada doniesienia o możliwym włamaniu do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (NCIC) — ogólnokrajowej bazy danych wykorzystywanej do wymiany informacji przez federalne, stanowe i lokalne organy ścigania. Poinformował o tym The Hill, powołując się na CNN. Według stacji telewizyjnej w incydent mogą być zamieszani hakerzy. The Hill zwrócił się do FBI o komentarz.

Zakłócenia technologiczne

Doniesienia o możliwym incydencie pojawiły się po szeroko zakrojonych zakłóceniach technologicznych w USA w minionym tygodniu, które wpłynęły na przewozy lotnicze, usługi bankowe i usługi internetowe. 12 listopada Microsoft doświadczył globalnych przerw w działaniu Outlooka i Teams. Następnego dnia Federalna Administracja Lotnictwa USA wprowadziła ogólnokrajowy zakaz startów, który trwał ponad cztery godziny.

Władze powiązały incydent w systemie lotniczym z przeciążeniem danych na routerach. Klienci Chase, Bank of America i Wells Fargo również mieli trudności z dostępem do swoich kont. Przedstawiciele administracji prezydenta USA, w tym sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Markwayne Mullin, wielokrotnie oświadczali, że zakłócenia te nie były skutkiem cyberataku.

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Wcześniejsze cyberincydenty

We wrześniu FBI stało się celem grupy ShinyHunters; incydent dotyczył poufnych danych osobowych pracowników biura ze strony FBI z ofertami pracy, podało CNN. Kanadyjski menedżer ds. cyberbezpieczeństwa i ekspert od oprogramowania ransomware został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z tym atakiem.

Wcześniej w tym miesiącu FBI podjęło działania przeciwko północnokoreańskim hakerom, którzy według publikacji w ciągu 18 miesięcy ukradli ponad 400 mln dolarów w kryptowalutach za pomocą schematu inżynierii społecznej FaceStealer. Po serii cyberincydentów Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA ogłosiły utworzenie nowego centrum zwalczania cyberprzestępczości.

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