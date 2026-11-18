W USA zakłócenia w pracy lotnisk, usterki techniczne oraz przypadki niebezpiecznego zbliżenia samolotów zwiększyły obawy o bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Pisze o tym Der Spiegel, który opisuje sytuację jako długotrwały chaos na amerykańskich lotniskach.

Ocena przyczyn

Publikacja przypuszcza, że problemy w sektorze lotniczym mogą być przede wszystkim związane z polityką cięć Donalda Trumpa. To wyjaśnienie jest oceną Der Spiegel, a nie ustalonym faktem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według publikacji Biały Dom obarcza odpowiedzialnością za sytuację innych. W dostępnym opisie materiału nie sprecyzowano, kogo dokładnie ma na myśli.

Zdjęcie z Waszyngtonu

Materiał zilustrowano zdjęciem niezadowolonych pasażerów na lotnisku Ronald Reagan Washington National Airport. W podpisie pod zdjęciem zaznaczono, że chodzi o największy zakaz lotów od czasu zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Czytaj nas na