W USA przyszły przewodniczący Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów Robert Garcia wysłał 12 listów do krewnych i sojuszników prezydenta Donalda Trumpa, żądając zachowania dokumentów przed planowanymi śledztwami. Listy otrzymali między innymi synowie prezydenta Donald Trump Jr. i Eric Trump, jego zięć Jared Kushner, wiceprezydent J.D. Vance oraz prokurator generalny Todd Blanche.

Jak informuje The Guardian, Garcia obejmie kierownictwo komisji w styczniu, gdy Demokraci uzyskają prawo do wydawania wezwań sądowych. Planowane śledztwa będą dotyczyć finansów rodziny Trumpów, domniemanej korupcji korporacyjnej, możliwych naruszeń w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego oraz sposobu, w jaki administracja postępowała z materiałami w sprawie Jeffreya Epsteina.

Materiały w sprawie Epsteina

Several letters are addressed to officials whom Garcia considers responsible for the government’s actions regarding documents connected to Epstein. In his appeal to Blanche, he referred to an unfulfilled committee subpoena and stated that the Department of Justice had not complied with the requirements of the 2025 Epstein Files Transparency Act.

Garcia zwrócił się również do federalnych władz więziennych o wyjaśnienie przeniesienia Ghislaine Maxwell, skazanej wspólniczki Epsteina, z więzienia o niskim poziomie zabezpieczeń na Florydzie do mniej rygorystycznego obozu w Teksasie. Według listów nastąpiło to tydzień po jej rozmowie z Blanche’em, podczas której stwierdziła, że nie widziała niewłaściwego zachowania Trumpa. Osobne wystąpienia do Vance’a i byłej szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles dotyczą narad w Sali Kryzysowej Białego Domu na temat politycznych konsekwencji tej sprawy.

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Kontrakty i biznes kryptowalutowy

W listach do byłej sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem i jej byłego starszego doradcy Coreya Lewandowskiego Garcia oskarżył ich o wykorzystywanie stanowisk do wzbogacania siebie i swoich sojuszników. Departament Sprawiedliwości już bada twierdzenia o możliwych naruszeniach przy zawieraniu kontraktów w resorcie, w tym w związku z rolą Lewandowskiego. Nie postawiono mu zarzutów, a on sam zaprzeczał nieprawidłowościom.

Wystąpienia do Donalda Trumpa Jr. i Erica Trumpa dotyczą projektu kryptowalutowego World Liberty Financial, współzałożonego przez rodzinę prezydenta. Pytania o możliwy konflikt interesów pojawiły się po śledztwie The Wall Street Journal, według którego firma wspierana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie nabyła 49% udziałów w biznesie za 500 mln dolarów przed inauguracją Trumpa. Biały Dom oświadczył, że aktywa prezydenta znajdują się w truście zarządzanym przez jego dzieci i nie ma konfliktu interesów.

Radca prawny Białego Domu Will Scharf wcześniej ostrzegł Garcię, że planowane przez Demokratów śledztwa mogą stanowić „jawną przestępczość”. Administracja poinformowała również agencje wykonawcze, że aby wyrazić zgodę na zeznawanie przed Kongresem, potrzebują one zgody Białego Domu.

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