Sąd federalny na Manhattanie w Nowym Jorku skazał 55-letniego obywatela Indii Nikhila Guptę na 235 miesięcy, czyli ponad 19,5 roku więzienia, w sprawie spisku dotyczącego zleconego zabójstwa sikhijskiego lidera separatystycznego Gurpatwanta Singha Pannuna.

Jak informuje The Independent, Gupta w lutym przyznał się do winy w trzech zarzutach dotyczących spisku. Próbował wynająć wykonawcę do zabicia Pannuna — obywatela USA, prawnika i zwolennika niepodległości Pendżabu, stanu w północno-zachodnich Indiach.

Zapłata agentowi pod przykryciem

W 2023 roku Gupta, przebywając w Indiach, przelał 15 tys. dolarów osobie, którą uważał za płatnego zabójcę. W rzeczywistości osoba ta była funkcjonariuszem organów ścigania pod przykryciem, podającym się za wykonawcę zabójstwa.

Gupta został zatrzymany w Pradze i ekstradowany do USA w czerwcu 2023 roku. Sędzia Victor Marrero oświadczył, że po odbyciu 235-miesięcznego wyroku Guptcie grozi deportacja do Indii. Jego rodzina wysłuchała ogłoszenia wyroku przez połączenie internetowe z Indii.

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Podczas rozprawy Gupta przeprosił Pannuna, społeczności, którym, jak powiedział, wyrządził krzywdę, a także własną rodzinę. Adwokatka Isabelle Kirshner oświadczyła, że jej klient nie był organizatorem operacji, i wezwała sąd do ukarania go wyłącznie za czyny, których się dopuścił.

Oświadczenia Pannuna i stanowisko obrony

W wystąpieniu przed sądem Pannun nazwał Guptę człowiekiem, który, jego zdaniem, działał na polecenie premiera Indii Narendry Modiego. Twierdził również, że administracja Modiego chce jego śmierci z powodu jego otwartej kampanii na rzecz niepodległości Pendżabu. Twierdzenie to jest oświadczeniem samego Pannuna.

Zgodnie z dokumentami sądowymi Gupta powiedział agentowi pod przykryciem, że sikhijski działacz Hardeep Singh Nijjar, zabity w czerwcu 2023 roku w Kanadzie, miał rzekomo być celem tych samych osób, które planowały atak na Pannuna. Obrona Gupty zaprzeczyła jego udziałowi w kanadyjskiej sprawie.

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