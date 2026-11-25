W USA przed zimowymi świętami rośnie poziom rozprzestrzeniania się COVID-19: według stanu na 18 listopada 2026 roku infekcje rosły lub prawdopodobnie rosły w 34 stanach. Informuje o tym The Independent, powołując się na dane amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Poziom wirusa w ściekach

Według danych z monitoringu ścieków za okres 8–14 listopada 2026 roku najwyższy poziom COVID-19 odnotowano na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Do stanów z najwyższymi wskaźnikami należały Nevada, Utah, Tennessee i Floryda, a w Connecticut poziom również oceniono jako bardzo wysoki. W kolejnych niemal 20 stanach poziom wirusa w ściekach określono jako wysoki.

CDC oceniło również, że w trzech stanach infekcje spadały lub prawdopodobnie spadały, a w 12 stanach sytuacja się nie zmieniała. Łączna liczba przypadków COVID-19 w USA w tym roku nie została ustalona, ponieważ CDC nie prowadzi już takiej ewidencji.

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Hospitalizacje i szczepienia

Odsetek pozytywnych testów na COVID-19 14 listopada 2026 roku wyniósł 3,66% wobec 3,55% tydzień wcześniej. Liczba hospitalizacji również rośnie, a od początku 2026 roku po infekcji COVID-19 zmarło prawie 8 tysięcy Amerykanów.

Wzrost poziomu infekcji następuje przed Świętem Dziękczynienia, kiedy, według szacunków Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego, podróżować będzie ponad 81 milionów mieszkańców USA. W materiale zaznaczono, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest wyższe na lotniskach i w transporcie publicznym.

Według stanu na 31 października 2026 roku szczepionkę przeciw COVID-19 otrzymało 14% dorosłych w USA. Lekarze zalecają szczepienia osobom w wieku od sześciu miesięcy, a Stowarzyszenie Amerykańskich Kolegiów Medycznych radzi osobom powyżej 65. roku życia przyjmowanie dawki szczepionki co sześć miesięcy.

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