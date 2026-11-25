W mieście Pacifica na wybrzeżu Kalifornii potężne fale zniszczyły część miejskiego molo. Nagranie zarejestrowało, jak duża fala złamała fragment konstrukcji i zniosła go do oceanu, informuje The Independent.

Molo zamknięto z powodu pęknięć

Molo w Pacifica, położonej na południe od San Francisco, ma kształt litery L i długość 350 metrów. Latem urzędnicy zamknęli je po wykryciu pęknięć w konstrukcji. Władze ostrzegły również, że innym nadmorskim domom w okolicy grozi zalanie.

Domy nad morzem w Pacifica zaczęły być zalewane wraz z nadejściem tak zwanych królewskich przypływów — najwyższych przypływów w roku. Powstają one, gdy łączy się oddziaływanie grawitacyjne Księżyca i Słońca, podnosząc poziom wody. Według publikacji w tym roku ich efekt wzmacnia super-El Niño, które ogrzało ocean i zwiększyło objętość wody morskiej.

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Ostrzeżenia przed zalaniem i wysokimi falami

W hrabstwie Marin, na północ od San Francisco, władze wydały ostrzeżenie o ewakuacji dla mieszkańców nadmorskich nieruchomości w Stinson Beach. Urzędnicy oświadczyli, że duże fale mogą nanieść wodę i odłamki na drogi oraz do domów.

Amerykańska Narodowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed zalaniem wybrzeża Pacyfiku, a także brzegów zatok San Francisco i San Pablo. Dla rejonu zatoki San Francisco obowiązywało ostrzeżenie przed wysokimi falami o wysokości od 6 do 9 metrów, które mogły stanowić zagrożenie dla pływaków i wciągnąć ludzi do oceanu.

W nadmorskich miastach hrabstwa Marin — Mill Valley, Larkspur, Sausalito i Corte Madera — zalane zostały pojedyncze domy i ulice. W hrabstwie Humboldt, w pobliżu granicy ze stanem Oregon, biuro szeryfa nakazało ewakuację mieszkańców niewielkiej nadmorskiej społeczności, gdzie woda zalała większość budynków.

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