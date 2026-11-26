W Stanach Zjednoczonych wtórna analiza randomizowanego badania klinicznego wykazała, że połączenie ćwiczeń aerobowych i komputerowych treningów poznawczych może wiązać się ze względnym zachowaniem grubości kory w obszarach mózgu podatnych na chorobę Alzheimera. Uczestnikami były osoby starsze z amnestycznymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi — stanem, w którym pogarsza się pamięć, ale zachowana jest samodzielność w codziennym życiu, informuje News-Medical.

Cztery warianty zajęć

W badaniu ACT uczestniczyło 146 osób, których średni wiek wynosił 73,8 roku. Losowo przydzielono ich do czterech grup: trening rowerowy wraz z komputerowymi ćwiczeniami szybkości przetwarzania informacji; wyłącznie trening rowerowy; wyłącznie ćwiczenia poznawcze; a także zajęcia umysłowe ze stretchingiem jako aktywne porównanie.

W ciągu sześciu miesięcy uczestnicy mieli odbyć 72 zajęcia pod nadzorem specjalistów. Rezonans magnetyczny wykonywano przed rozpoczęciem interwencji, po jej zakończeniu, a także po 12 i 18 miesiącach. Naukowcy oceniali grubość kory w obszarach entorhinalnym, wrzecionowatym, środkowym i dolnym skroniowym, a także objętość ognisk hiperintensywnych istoty białej.

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Wyniki wymagają potwierdzenia

W głównej analizie grupa połączonych zajęć wykazała lepsze wskaźniki zachowania grubości kory niż grupa wyłącznie ćwiczeń komputerowych po 18 miesiącach oraz grupa stretchingu z zajęciami umysłowymi po 12 miesiącach. Jednocześnie nie odnotowano statystycznie istotnej różnicy między podejściem łączonym a samym treningiem rowerowym.

Przewaga połączonego programu nie została potwierdzona w analizie obejmującej wyłącznie uczestników, którzy mieli kompletne dane MRI na odpowiednich etapach obserwacji. Nie stwierdzono też statystycznie istotnych różnic między grupami w postępie zmian istoty białej. Zmiany całkowitej objętości mózgu również się nie różniły.

Badacze zaznaczyli, że do 18. miesiąca dane obrazowe niezbędne do analizy miała około połowa pierwotnie zrandomizowanych uczestników. Ponadto próba była niewielka, głównie biała, niehiszpańskojęzyczna i wysoko wykształcona. Autorzy podkreślają, że wyniki są wstępne, a do sprawdzenia możliwego efektu połączonych zajęć potrzebne są większe badania.

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