W Kalifornii w USA firma Upside Foods oświadczyła, że może produkować ponad 1 mln funtów jadalnego hodowanego kurczaka rocznie bez uboju zwierząt. Firma ogłosiła również, że jej produkty zaczną być oferowane w kilku restauracjach w stanie.

Jak informuje TechCrunch, w ciągu 11 lat działalności Upside Foods zwiększyła skalę produkcji 10 000 razy. Dyrektor generalny firmy Uma Valeti poinformował również, że Upside Foods otrzymała kolejny pakiet zgód regulacyjnych od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków oraz Departamentu Rolnictwa USA.

Degustacja i cena

YouTuber MrBeast, którego prawdziwe nazwisko to Jimmy Donaldson, odwiedził zakład Upside Foods i spróbował przed kamerą dwóch kanapek z kurczakiem. Jedna została przygotowana z mięsa kurczaka ubitego tego dnia, a druga — z hodowanego kurczaka firmy. Według publikacji nie był w stanie określić, w której kanapce znajdowało się hodowane mięso.

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Według Valetiego firma może obecnie sprzedawać swojego kurczaka w przedziale cenowym wysokiej jakości kurczaka ekologicznego. Dla porównania, pierwszy hamburger wyhodowany w laboratorium, zaprezentowany w 2013 roku, kosztował 300 tys. dolarów.

Właściwości produktu

Upside Foods twierdzi, że produkcja hodowanego mięsa wymaga mniej wody, ziemi i energii niż tradycyjna produkcja mięsa. Firma utrzymuje również, że ta metoda może zmniejszać ryzyko związane z pałeczką okrężnicy, salmonellą i antybiotykoopornością.

Do kurczaka Upside Foods dodawane są izolat białka sojowego, błonnik grochowy i oliwa z oliwek. Firma twierdzi, że składniki te zwiększają wartość odżywczą produktu i nie zmieniają jego smaku. Jednocześnie produkcja ponad 1 mln funtów rocznie pozostaje niewielką częścią rynku: według szacunków Amerykanie spożyli około 8 mld kurczaków w 2021 roku.

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