W Stanach Zjednoczonych badanie Uniwersytetu Arizony wykazało, że u rdzennych Amerykanek i kobiet zaklasyfikowanych do grupy Hispanic raka endometrium diagnozowano w znacznie młodszym wieku niż w odpowiednich grupach porównawczych. O wynikach badania retrospektywnego informuje News-Medical.

Różnica w wieku diagnozy

Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 261 kobiet, które w latach 2016–2021 przeszły operacje ginekologiczne w Banner – University Medical Center Phoenix w Phoenix w Arizonie. W tej grupie 168 pacjentek miało raka endometrium — najczęstszy rodzaj raka macicy, który rozwija się w jej wewnętrznej błonie.

Średni wiek diagnozy wśród rdzennych Amerykanek wynosił 49,8 roku, podczas gdy wśród białych pacjentek — 62 lata. W przypadku kobiet z grupy Hispanic wskaźnik ten wyniósł 53,7 roku, a wśród kobiet nienależących do tej grupy — 61,6 roku.

Autorka badania Melissa Herbst-Kralovetz zaznaczyła, że wyniki podważają powszechne postrzeganie raka endometrium jako choroby dotyczącej przede wszystkim starszych kobiet po menopauzie. Podkreśliła, że wnioski z badania retrospektywnego należy zweryfikować w większych grupach pacjentek.

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Czynniki metaboliczne i społeczne

Wśród rdzennych Amerykanek objętych badaniem 45% miało cukrzycę, a wśród pacjentek z grupy Hispanic — 21%. Według Herbst-Kralovetz otyłość i cukrzyca należą do głównych czynników rozwoju choroby: tkanka tłuszczowa może wytwarzać estrogen, a zaburzenia metaboliczne mogą stwarzać warunki do nieprawidłowego wzrostu wewnętrznej błony macicy.

Zespół wykorzystał również Arizoński Wskaźnik Wrażliwości Społecznej, oparty na danych ze spisu ludności. Badanie wykazało, że pacjentki chore na raka częściej mieszkały na obszarach z problemami mieszkaniowymi i transportowymi, nie miały dostępu do samochodu oraz mieszkały w przeludnionych lokalach.

Laboratorium Herbst-Kralovetz opracowuje prosty, mniej inwazyjny test do wykrywania raka endometrium bez biopsji tkanki. Badacze dążą do tego, aby taki test można było stosować w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w społecznościach wiejskich i niedostatecznie obsługiwanych.

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