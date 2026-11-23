W Stanach Zjednoczonych po ogólnokrajowym wstrzymaniu lotów oraz odrębnej awarii usług Microsoft część Amerykanów skrytykowała administrację prezydenta Donalda Trumpa. Loty i aplikacje Microsoft wznowiły już działanie, jednak czytelnicy, którzy wypowiedzieli się dla The Guardian, wyrazili obawy dotyczące niezawodności krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz działań władz.

Wstrzymanie lotów

Federalna Administracja Lotnictwa USA w ubiegłym tygodniu wstrzymała wszystkie loty w kraju. Według gazety podczas instalacji routera w Arkansas, która obejmowała wymianę kabli miedzianych na światłowodowe, doszło do przeciążenia danymi w infrastrukturze telekomunikacyjnej FAA.

Emerytka z Kalifornii Mona Berrier zakwestionowała, czy agencja dysponowała systemami zapasowymi. Jeffrey Stark z Oregonu zwrócił uwagę na rolę wykonawcy L3Harris i stwierdził, że rząd USA ma w tej firmie inwestycje o wartości 1 mld dolarów. The Guardian przytacza to twierdzenie jako ocenę czytelnika.

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Reakcja czytelników

Freelancer z Nowego Jorku Timothy Paulson nazwał wstrzymanie lotów niepokojącym i skrytykował reakcję administracji. Jego zdaniem sytuacji nie można oddzielić od masowych cięć w instytucjach federalnych, w tym FAA, przeprowadzanych przez Departament Efektywności Rządowej, kierowany przez Elona Muska.

Inna rozmówczyni gazety z McLean w stanie Wirginia nazwała niekompetentnymi zarówno reakcję władz na przejście na łączność światłowodową, jak i działania Microsoftu podczas awarii. Powiedziała też, że za administracji Trumpa nie planuje latać.

Specjalista ds. ubezpieczeń Gary Heim, który często podróżuje, stwierdził, że z powodu tych incydentów czuje się mniej pewnie co do ochrony danych osobowych i odporności cyfrowych systemów kraju. Czytelnicy wezwali również do większej rozliczalności i przejrzystości w odniesieniu do systemów, z których korzystają miliony ludzi.

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