W Stanach Zjednoczonych częstość potencjalnie zagrażających życiu krwawień u niemowląt wzrosła niemal czterokrotnie od 2017 roku. Dwa badania wskazują na związek tej tendencji ze wzrostem liczby rodziców odmawiających profilaktycznego zastrzyku witaminy K dla noworodków, informuje Cyprus Mail.

Niemowlęta rodzą się bez wystarczającego poziomu witaminy K, która jest niezbędna do krzepnięcia krwi. Zastrzyki tej witaminy przy urodzeniu są standardem opieki medycznej w USA od 1961 roku. Jednocześnie amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób nie prowadzą odrębnej ewidencji odmów tej procedury ani związanych z nią przypadków krwawień.

Dane dotyczące 11 milionów niemowląt

Grupa badaczy kierowana przez epidemiologa Uniwersytetu Commonwealthu Wirginii, Stevena Woolfa, przeanalizowała dokumentację medyczną 11 milionów niemowląt w wieku do sześciu miesięcy z lat 2017–2025. W tym czasie odsetek noworodków, które otrzymały zastrzyk witaminy K, spadł z 97,7% do 95%.

Równocześnie częstość krwawień związanych z niedoborem witaminy K wzrosła niemal czterokrotnie i, według wniosków naukowców, mogła przyspieszać. W całym okresie badania odnotowano 5217 przypadków krwawień. Według Woolfa wskaźnik za 2025 rok był około dwukrotnie wyższy niż poziom z 2024 roku.

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Badacze zaznaczyli, że dane te nie dowodzą bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie wzrost liczby krwawień nastąpił wraz ze wzrostem liczby odmów zastrzyków i przypadków niedoboru witaminy K.

Wyższe ryzyko krwawienia w mózgu

Inne badanie, przeprowadzone przez zespół Kristen Scott ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii, objęło ponad 5,2 miliona niemowląt urodzonych w USA w latach 2017–2025. Odsetek noworodków, które nie otrzymały witaminy K, wzrósł z 3,1% w 2017 roku do 6,8% w 2025 roku. Pod koniec 2024 roku wynosił 5,1%.

U dzieci bez profilaktycznego zastrzyku ryzyko krwawienia w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia było o 47% wyższe niż u tych, które go otrzymały. Miały one również ponad dwukrotnie wyższe ryzyko krwawienia w mózgu w pierwszych sześciu miesiącach życia oraz śmierci z rozpoznaniem krwawienia podczas pobytu w szpitalu po urodzeniu. Autorzy obliczyli, że na każde 114 noworodków bez zastrzyku przypada jeden dodatkowy przypadek krwawienia.

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