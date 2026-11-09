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W USA marker krwi powiązano z neuropatią po chemioterapii oksaliplatyną — News-Medical

UA.NEWS 09 listopada 2026 21:01
W USA marker krwi powiązano z neuropatią po chemioterapii oksaliplatyną — News-Medical

W Birmingham w USA pilotażowe badanie wśród pacjentów z rakiem jelita grubego wykazało, że poziom lekkiego łańcucha neurofilamentów w surowicy krwi (sNfL) może odzwierciedlać nasilenie neuropatii obwodowej w trakcie i po uzupełniającej chemioterapii opartej na oksaliplatynie. Lek może powodować drętwienie, mrowienie i ból rąk oraz nóg. O wynikach badania opublikowanego w European Journal of Cancer Care informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Zespół Ellen M. Lavoie Smith ze Szkoły Pielęgniarstwa Uniwersytetu Alabamy w Birmingham obserwował dorosłych pacjentów z rakiem jelita grubego w II–III stadium. Uczestnicy mieli przejść uzupełniającą chemioterapię z oksaliplatyną. Przed rozpoczęciem leczenia nie mieli neurotoksyczności obwodowej i wcześniej nie otrzymywali neurotoksycznej chemioterapii.

Stan uczestników oceniano przed leczeniem, w połowie cyklu, po jego zakończeniu oraz trzy miesiące po ostatniej dawce oksaliplatyny. Pielęgniarki badawcze stosowały skalę Total Neuropathy Score–Nurse, która łączy ocenę objawów z badaniem neurologicznym, a także sześciopunktowy kwestionariusz CIPN6 dotyczący objawów czuciowych. Podczas każdego badania naukowcy pobierali po pięć mililitrów krwi i oznaczali stężenie sNfL metodą immunoenzymatyczną.

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Wskaźniki wzrosły po terapii

Średni poziom sNfL wzrósł z 23,8 pikograma na mililitr przed chemioterapią do 46,7 w momencie zakończenia leczenia i do 61,1 po trzech miesiącach. Średni wynik neuropatii w ocenie pielęgniarek wzrósł z 0,5 do 2,6, a następnie do 2,9. Wartości w kwestionariuszu CIPN6 wzrosły odpowiednio z 6,6 do 11,7 i 12,4.

Wszystkie trzy wskaźniki zmieniały się istotnie w czasie, wykazując dalsze pogarszanie się neuropatii po zakończeniu chemioterapii — zjawisko znane jako coasting. Po trzech miesiącach poziom sNfL umiarkowanie korelował z oceną neuropatii przez pielęgniarki (r = 0,51) oraz objawami zgłaszanymi przez pacjentów (r = 0,58). Analiza skorygowana o wiek, płeć, rasę i skumulowaną dawkę oksaliplatyny również potwierdziła związek biomarkera z obiema ocenami neuropatii.

Wyniki wspierają dalsze badania nad sNfL jako narzędziem monitorowania neurotoksyczności wraz z ocenami klinicznymi i zgłoszeniami pacjentów. Jednocześnie niewielkie badanie obserwacyjne nie testowało interwencji profilaktycznych i nie ustaliło, czy wczesne zmiany markera mogą przewidywać późniejszą neuropatię. Do szerszego zastosowania potrzebne są większe badania wieloośrodkowe, standaryzacja testów oraz określenie klinicznie istotnych wartości progowych.

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