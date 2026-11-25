W Stanach Zjednoczonych odsetek osób w wieku 65 lat i starszych z demencją oraz innymi zaburzeniami poznawczymi, którym przepisywano potencjalnie niewłaściwe leki, spadł z 39,3% w 2011 roku do 29,3% w 2022 roku. Wynika to z badania Uniwersytetu w Buffalo, informuje ScienceDaily.

Naukowcy przeanalizowali dane 2796 starszych Amerykanów z zaburzeniami poznawczymi, którzy mieszkali samodzielnie. Próba reprezentowała około 29,7 mln mieszkańców USA z tej grupy wiekowej i medycznej w okresie 2011–2022. Wyniki pracy opublikowano w Journal of the American Geriatrics Society.

Leki, które mogą pogarszać stan

Badacze oceniali leki według Kryteriów Beersa Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego — listy około 100 leków, które mogą stanowić ryzyko dla osób starszych. Szczególną uwagę poświęcili środkom mogącym stwarzać dodatkowe zagrożenia dla pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami poznawczymi.

Chodzi między innymi o leki stosowane w leczeniu lęku, zaburzeń snu, psychoz i innych stanów związanych z ośrodkowym układem nerwowym. Autorzy zaznaczają, że niewłaściwe stosowanie takich leków może być nadmiernym obciążeniem dla starszych pacjentów. Benzodiazepiny stosowane w leczeniu lęku oraz leki nasenne mogą negatywnie wpływać na funkcje poznawcze, równowagę i koordynację. Potencjalne konsekwencje niebezpiecznego leczenia farmakologicznego obejmują więcej wizyt na oddziałach ratunkowych, częstsze i dłuższe hospitalizacje, pogorszenie stanu psychicznego oraz zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci.

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Mimo postępu problem pozostaje

Pierwszy autor badania, Haowen Xu, zaznaczył, że dla takich pacjentów ważne jest „odstawianie leków” — przegląd terapii przez lekarza, zmniejszenie dawki lub częstotliwości przyjmowania, zaprzestanie stosowania niewłaściwych leków albo zastąpienie ich łagodniejszymi alternatywami. Może to dotyczyć w szczególności osób, które od lat przyjmują benzodiazepiny na lęk lub leki nasenne.

Badanie nie ustaliło przyczyn spadku liczby takich recept. Jednocześnie autorzy przypuszczają, że na tę tendencję mogły wpłynąć większa świadomość wśród medyków oraz rozwój medycyny geriatrycznej. Mimo pozytywnej dynamiki niemal co trzeci starszy pacjent z zaburzeniami poznawczymi nadal otrzymywał potencjalnie niebezpieczne leki.

Naukowcy proponują dokładnie przeglądać listę leków podczas wizyt ambulatoryjnych i stosować narzędzia takie jak Drug Burden Index, które pomagają ocenić łączny wpływ leków na ośrodkowy układ nerwowy. Podkreślili także potrzebę dalszych badań, aby ustalić, czy poprawa farmakoterapii zmniejsza liczbę hospitalizacji i wizyt po pomoc doraźną.

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