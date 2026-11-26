W USA sieć wczesnego ostrzegania przed głodem FEWS NET nie opublikuje grudniowego raportu o bezpieczeństwie żywnościowym, ponieważ Departament Stanu nie potwierdził finansowania na bieżący rok fiskalny. Ponad połowa pracowników terenowych sieci może stracić pracę do końca roku — informuje The Japan Times, powołując się na sześć poinformowanych źródeł.

Według trzech źródeł 1 grudnia dziesiątki pracowników FEWS NET mają otrzymać 30-dniowe wypowiedzenia. W liście do przedstawicieli organizacji humanitarnych sieć podała, że nie wyda grudniowej aktualizacji, ponieważ finansowanie roku fiskalnego, który rozpoczął się w październiku, nadal nie zostało potwierdzone. Pracownicy rozpoczęli procedury awaryjnego wygaszania działalności.

Ważna aktualizacja dla pomocy humanitarnej

Grudniowy raport miał zawierać dane o obszarach z najbardziej dotkliwym niedoborem żywności w Sudanie, Jemenie, Sudanie Południowym i Somalii. Wczesne oznaki głodu pomagają organizacjom humanitarnym i urzędnikom oceniać potrzeby oraz kierować pomoc, aby zapobiec zgonom z głodu.

FEWS NET oświadczyła, że będzie starała się pozostać możliwie jak najbardziej zaangażowana w okresie zakłóceń i spodziewa się wkrótce potwierdzić finansowanie oraz wznowić pełną działalność. Jednocześnie źródła gazety nie mają informacji o tym, kiedy mogą zostać wznowione finansowanie i publikacja raportów ani czy zlikwidowane stanowiska zostaną przywrócone.

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Redukcja zatrudnienia

FEWS NET zatrudnia około 200 osób różnych narodowości, głównie pracowników terenowych w regionalnych ośrodkach i biurach krajowych, którzy zbierają i analizują dane. W październiku wypowiedzenia otrzymało już 20% pracowników sieci — poinformowało sześć źródeł.

Cztery źródła przekazały, że pracownicy FEWS NET już w zeszłym tygodniu ostrzegali Departament Stanu: bez gwarancji finansowania praca będzie musiała zostać wstrzymana. Wewnętrzny list z 24 lipca przewidywał zawieszenie podróży służbowych i rekrutacji z powodu braku środków.

Wydatki terenowe FEWS NET są realizowane za pośrednictwem prywatnego wykonawcy Chemonics, który tradycyjnie opłaca je z góry do czasu zwrotu kosztów przez rząd USA. Według źródeł firma przez kilka miesięcy pokrywała wydatki, oczekując na decyzję Departamentu Stanu, i w tym miesiącu wysłała mu plan wygaszania operacji. Departament Stanu i Chemonics nie udzieliły szybkiego komentarza.

Sieć FEWS NET utworzono w 1985 roku po śmiertelnym głodzie w Etiopii. Prognozuje ona kryzysy żywnościowe z wyprzedzeniem od sześciu do dwunastu miesięcy i działa w ponad 30 krajach.

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