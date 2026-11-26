Amerykańska sieć restauracji Denny’s przywróciła pamiątkową tablicę ku czci dyrektora generalnego Nvidia Jensena Huanga w restauracji w San Jose w Kalifornii, w USA. Tablicę zdemontowano wieczorem 12 listopada — tego samego dnia, w którym Huang zrezygnował ze stanowiska szefa Nvidia. Według sieci dowiedziała się o tym 13 listopada i przywróciła znak na miejsce.

Jak informuje Fortune, przedstawiciel Denny’s już 14 listopada potwierdził, że tablica jest ponownie instalowana. Firma publicznie nie wyjaśniła powodów jej demontażu.

Powrót do Nvidia

23 listopada rada dyrektorów Nvidia jednogłośnie zagłosowała za przywróceniem Huanga na stanowiska prezesa, dyrektora generalnego oraz członka rady dyrektorów. Firma oświadczyła, że na podstawie informacji od wysokich rangą urzędników rządu USA nie dostrzega w jego powrocie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

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Po przywróceniu Huanga Denny’s opublikowała oświadczenie, podkreślając, że niektórych rzeczy nie usuwa się z menu, i zaliczyła do nich swojego najsłynniejszego byłego pracownika. Sieć napisała również, że jego loża będzie czekać, i zaprosiła go na kawę.

Miejsce założenia Nvidia

W 1993 roku Jensen Huang spotykał się z inżynierami Chrisem Malachowskym i Curtisem Priemem w Denny’s w San Jose, aby omówić pomysł stworzenia chipa zapewniającego bardziej realistyczną grafikę komputerową. Pomysł ten później przekształcił się w Nvidia.

We wrześniu 2023 roku Denny’s zamontowała w restauracji tablicę, nazywając tę lożę miejscem, w którym powstała firma warta 1 bln dolarów. Przed karierą w branży technologicznej Huang przez pięć lat pracował w Denny’s w Portland: był zmywakiem, pomocnikiem kelnera i kelnerem.

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