Narodowe Centrum Informacji Kryminalnej FBI w USA mogło po raz drugi w ostatnich miesiącach paść ofiarą cyberingerencji. W piątek poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na CNN.

Źródła CNN

CNN powołało się na dwie osoby zaznajomione z dochodzeniem w sprawie incydentu. Według nich chodzi o możliwe naruszenie bezpieczeństwa systemu Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej FBI.

Status informacji

Incydent opisano jako apparent breach, czyli prawdopodobne naruszenie bezpieczeństwa. Tym samym w informacji nie ma mowy o ostatecznie potwierdzonym włamaniu do systemu.

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Jerusalem Post oznaczył materiał jako rozwijający się. Oznacza to, że w miarę postępu dochodzenia mogą pojawić się nowe potwierdzone informacje o incydencie.

W nagłówku Jerusalem Post wspomniano również o szeregu problemów technologicznych. Jednocześnie w informacji nie podano szczegółów dotyczących tych problemów ani osób mogących być zaangażowanych w cyberingerencję.

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