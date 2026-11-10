Naukowcy z Uniwersytetu Pittsburskiego w USA, wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Wirginii, wykryli statystyczny związek między wskaźnikiem MRI DunedinPACNI a biomarkerami biologicznego starzenia organizmu. Jak podaje News-Medical, wyniki badania opublikowano w czasopiśmie npj Aging.

Badacze sprawdzali wskaźnik DunedinPACNI — model oceniający tempo starzenia fizjologicznego na podstawie strukturalnych cech mózgu uzyskanych podczas jednego badania MRI. Podejście to opracowano wcześniej na podstawie danych z Dunedin Study: model łączy budowę mózgu w średnim wieku ze zmianami 19 wskaźników zdrowia fizjologicznego.

Dane dwóch grup uczestników

W analizie przekrojowej uczestniczyło 746 ogólnie zdrowych dorosłych z obszarów wokół Pittsburgha: 451 uczestników badania Adult Health and Behavior oraz 295 uczestników Neurobiology of Adult Health. Zebrano od nich dane socjodemograficzne, próbki krwi i wyniki MRI.

Aby ocenić biologiczne starzenie, autorzy utworzyli odrębne wskaźniki złożone na podstawie badań krwi. Uwzględniały one markery związane z funkcjonowaniem różnych układów organizmu, w tym insulinę, białko C-reaktywne, interleukinę-6, cystatynę C i hemoglobinę glikowaną. Szybsze tempo starzenia według DunedinPACNI było statystycznie związane z wyższymi wartościami złożonego wskaźnika wieloukładowego biologicznego starzenia w obu grupach.

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Obserwacja trwająca do 15 lat

Oddzielnie naukowcy przeanalizowali 224 uczestników pierwszej grupy, którzy ponownie wykonali badania krwi po 7–15 latach. Szybsze tempo według DunedinPACNI na początku obserwacji wiązało się z wyższymi wartościami złożonego wskaźnika biologicznego starzenia podczas kolejnego badania, nawet po uwzględnieniu wyników początkowych.

Autorzy porównali również DunedinPACNI z trzema innymi podejściami do oceny wieku mózgu — brainageR, ENIGMA i DeepBrainNet. Związek DunedinPACNI z biomarkerami starzenia w większości utrzymał się po takiej korekcie, podczas gdy alternatywne wskaźniki nie wykazały niezależnego związku ze zmianami wskaźnika złożonego w długoterminowej obserwacji.

Jednocześnie badacze podkreślili, że obie grupy składały się głównie ze zdrowych dorosłych z jednego regionu USA, a wynik długoterminowy nie został jeszcze odtworzony w niezależnej próbie. Aby ocenić szersze zastosowanie metody, potrzebne są dalsze badania z innymi markerami starzenia, w tym zegarami epigenetycznymi opartymi na metylacji DNA.

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